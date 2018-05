Nitro gibt neue "Modern Family"-Folgen an NOW US ab

© ABC

Die siebte Staffel von "Modern Family" findet nach langer Wartezeit doch noch ihren Weg nach Deutschland: NOW US wird die Folgen ab Ende Juni zeigen, nachdem selbst Nitro mit der Serie zuvor keinen Erfolg hatte. In den USA ist gerade Staffel neun zu Ende gegangen.



30.05.2018 - 19:31 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2018 - 19:31 Uhr

Um die neuen Folgen von "Modern Family" ist es im deutschen Fernsehen zuletzt sehr ruhig geworden: Nitro zeigte Staffel sechs im Herbst 2016, seitdem warten die deutschen Fans der Serie auf Nachschub. Nun hat die Mediengruppe RTL die "neuen" Folgen der siebten Staffel angekündigt. Diese sind ab Ende Juni aber nicht mehr bei Nitro zu sehen, sondern nur noch beim Internetsender NOW US. Dieser zeigt alle Folgen der siebten Staffel ab dem 28. Juni montags bis freitags ab 21:10 Uhr in Doppelfolgen.

"Modern Family" läuft schon seit dem Start von NOW US beim Sender: Bislang setzte man allerdings auf vier Wiederholungen am Stück ab 20:15 Uhr, nun übernimmt man also auch die Erstausstrahlung der siebten Staffel. Diese Folgen werden dann wie gehabt bei TV Now zum Abruf bereitstehen. Damit kommt die Mediengruppe RTL auch Netflix zuvor, wo die siebte Staffel voraussichtlich auch noch in diesem Sommer verfügbar sein wird.

Die siebte Staffel von "Modern Family" ist bereits 2015 und 2016 in den USA zu sehen gewesen, ABC beendete gerade erst Staffel neun. Ein zehnter Durchlauf ist bereits in Arbeit. Bis diese Staffeln in Deutschland zu sehen sein werden, dürfte aber noch einige Zeit vergehen.

In der ersten Folge der siebten Staffel geht es darum, dass sich Claire und Phil ständig in das Liebesleben von Haley und Andy einmischen. So erfährt Haley, dass Andy Beth einen Antrag machen will. Sie versucht ihn aufzuhalten, kommt jedoch zu spät. Cam ist mit seinem arbeitslosen Mann überfordert. Jahrelang versorgte Mitchell die Familie und nicht andersrum. Er bittet Mitchells Ex-Chef daher, ihn wieder einzustellen. Jay und Gloria suchen für Joe eine Vorschule, doch das ist nicht so einfach.

