Disney Channel streicht auch "Roseanne"-Wiederholungen

Schon am Mittwoch hatte der deutsche Disney Channel angekündigt, auf die Ausstrahlung der Neuauflage von "Roseanne" zu verzichten. Zu den zahlreichen Wiederholungen von Episoden der alten Staffeln machte der Sender zunächst keine Angaben - bis jetzt.



01.06.2018 - 11:00 Uhr von Thomas Lückerath 01.06.2018 - 11:00 Uhr

Für die schnelle Schlagzeile ging „Spiegel Online“ am Mittwoch zuerst mit der Meldung raus, dass der deutsche Disney Channel auf die Ausstrahlung der US-Sitcom „Roseanne“ verzichten würde. Gemeint war damit die Ausstrahlung der kurzlebigen Neuauflage, die ab August geplant war. Dass der Disney Channel mit alten Folgen von „Roseanne“ den gesamten Montagabend von 20.15 Uhr bis weit nach Mitternacht bestückte und auch zu anderen Zeiten Wiederholungen der Sitcom zeigt, kam gar nicht zur Sprache.

Zugegeben, dazu äußerte sich der Disney Channel zunächst auch nicht. Wer sich nicht mit dem Programm des Senders beschäftigt, konnte diese offene Frage also leicht übersehen. Es dauerte noch einmal zwei Tage bis man Ersatz für die größeren Programmstrecken gefunden hat, die bislang „Roseanne“ besetzte. Am Freitagmorgen bestätigt der Sender gegenüber DWDL.de: Mit sofortiger Wirkung fliegt „Roseanne“ komplett aus dem Programm, auch alle alten Folgen.

In den USA hatten ebenso mehrere Plattformen und Sender, die noch alte Folgen von „Roseanne“ der früheren Staffeln im Angebot hatten, auch diese aus dem Programm genommen. Darunter die Kabelsender CMT, TV Land, Paramount Network sowie die VoD-Plattform Hulu. Letztere teilte gegenüber „Hollywood Reporter“ mit: „Wir unterstützen die Entscheidung von ABC.“ Auch der deutsche Disney Channel trennt sich nun komplett von "Roseanne", egal ob neu oder alt.



Am Montagabend setzt der Disney Channel um 20.15 Uhr nun zunächst auf Wiederholungen der Eigenproduktion „Disney Magic Moments“. Im Anschluss ab 23.20 Uhr gibt es Folgen der neueren US-Sitcom „Die Goldbergs“, die die Lücke der aus dem Programm genommenen „Roseanne“-Ausstrahlungen füllen. Auch am späteren Dienstagabend ersetzen „Die Goldbergs“-Wiederholungen die bisherigen „Roseanne“-Ausstrahlungen. Und auch schon am späten Sonntagabend fliegen „Roseanne“-Wiederholungen aus dem Programm und werden in diesem Fall durch „Sabrina - Total verhext“ ersetzt.

