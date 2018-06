ARD-"Moma" bekommt neue Berlin-Korrespondentin

© ARD-HSS/Eric Thevenet/WDR/Annika Fußwinkel

Ab Juli soll Marion von Haaren zu früher Stunde die Berliner Spitzenpolitiker in die Mangel nehmen: Die Journalistin über wird Büroleiterin des "ARD-Morgenmagazins" in der Hauptstadt. Christiane Meier wechselt im Gegenzug nach New York.



01.06.2018 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 01.06.2018 - 10:13 Uhr

Marion von Haaren wird neue Korrespondentin und Büroleiterin des " ARD-Morgenmagazins" im Hauptstadtstudio Berlin. Sie übernimmt damit die Position von Christiane Meier, die zum 1. Juli als Korrespondentin in das ARD-Studio nach New York wechselt. In ihrer neuen Funktion soll von Haaren im "Moma" über tagesaktuelle Themen aus der Hauptstadt berichten sowie Spitzenpolitiker befragen.

1997 war Marion von Haaren zur Chefredakteurin Fernsehen beim WDR berufen worden. 2002 ging sie für fünf Jahre als Auslandskorrespondentin und Studioleiterin ins ARD-Studio Paris. Von 2007 bis 2013 berichtete sie als Auslandskorrespondentin aus dem ARD-Studio Brüssel. Ins ARD-Hauptstadtstudio wechselte sie bereits 2014, als neue "Moma"-Korrespondentin wird sie nun erstmalig am 23. Juli zu sehen sein.

Christiane Meier war erst 2017 in der Kategorie "Beste persönliche Leistung / Moderation" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. 2007 wechselte sie ins ARD-Hauptstadtstudio, seit 2012 leitete die Journalistin das "Moma"-Team in Berlin.

