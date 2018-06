Ex-Intendantin: Machtmissbrauch gab es auch beim RBB

© rbb/Bettina Flitner

Während ihrer Amtszeit als RBB-Intendantin hat sich Dagmar Reim mit einem Fall von Machtmissbrauch auseinandersetzen müssen. Das sagte Reim gegenüber DWDL.de. Über die jüngst bekannt gewordenen Fälle in anderen Häusern sei sie erschrocken.



02.06.2018 - 12:28 Uhr von Alexander Krei 02.06.2018 - 12:28 Uhr

Die ehemalige RBB-Intendantin Dagmar Reim hat eingeräumt, dass es während ihrer Amtszeit im Sender einen Fall von Machtmissbrauch gegeben hat. "Das war ein, in Anführungsstrichen, kleiner Fall. Damals hatte ein Mensch, der Macht besaß, im Rahmen einer Produktion kleine Jobs zu vergeben. Er forderte als Gegenleistung Gefälligkeiten der Art, die es bei uns nicht gibt", sagte Reim, die zwischen 2003 und 2016 als erste Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Anstalt stand, in einem Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

Der Vorfall wurde damals offenbar frühzeitig gemeldet. "Glücklicherweise hat sich die betroffene Frau an die Frauenvertreterin im Sender gewendet, zu der ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis besaß. Wir konnten daraufhin schnell Abhilfe schaffen, sodass sich der Vorfall nie mehr wiederholt hat." Sie selbst habe während ihrer Laufzeit "so gut wie keine Erfahrungen" mit dem Thema sexueller Übergriffe gesammelt. Das sei einerseits erfreulich. "Andererseits mag es natürlich sein, dass ich bestimmte Dinge in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe, nicht mitbekommen habe."

Die jüngsten Diskussionen um sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch hat Dagmar Reim aufmerksam verfolgt. "Ich bin darüber erschrocken. Es handelt sich dabei ja nicht alleine um den WDR – denken Sie nur an den Fall Wedel. Die Intensität und die Wucht, mit der diese Vorwürfe endlich ans Tageslicht kamen, haben mich schon sehr aufgewühlt." Den Fall Wedel bezeichnete die frühere Intendantin als Skandal. "Da sind Frauen körperlich verletzt worden, da hat eine Frau ihr ungeborenes Kind verloren. Diese Fälle waren im Saarländischen Rundfunk vor vielen Jahren aktenkundig, belegt mit medizinischen Zeugnissen. Es passierte nichts."

Dass das System ARD besonders anfällig sei für den Missbrauch von Macht sei, glaubt Reim aber nicht, wie sie im DWDL.de-Interview sagt. "Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es nicht anders als in einem Theater, in einer Stadtreinigung oder in einer Metzgerei. Übergriffe, Grenzüberschreitungen, auch Kriminalität, gibt es überall. Entscheidend ist, ob die Opfer Gehör finden oder ob man sie lächerlich macht, sie entwertet." Dass es während ihrer Amtszeit weitere Fälle gegeben hat, will Reim indes nicht ausschließen: "Es gibt keine Sicherheit. Wer behauptet, er habe in diesen Fällen Sicherheit, der ist sich nicht darüber im Klaren, mit wie viel Scham, mit wie viel Verdrängung, mit wie viel Schweigen man hier zu tun hat."

Das komplette Interview mit der ehemaligen RBB-Intendantin Dagmar Reim lesen Sie am Sonntag bei DWDL.de.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen