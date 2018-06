Jennifer Weist komplettiert die Jury von "X Factor"

© Sky/Michi Winkler

Nachdem bislang drei männliche Juroren für die Jury der Neuauflage der Castingshow "X Factor" bei Sky 1 bekannt gegeben worden waren, schafft es nun zumindest noch eine Frau in die Jury: Jennifer Weist macht das Quartett komplett



02.06.2018 - 10:15 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2018 - 10:15 Uhr

Scheibchenweise hat Sky in den vergangenen Monaten die Juroren für die Castingshow "X Factor" vorgestellt - bislang allerdings ausschließlich Männer. Für den letzten verbliebenen Platz hat man nun aber noch eine Frau aufgetrieben: Jennifer Weist, Frontfrau der Rockband Jennifer Rostock wird neben Sido, Thomas Anders und "Lions Head" alias Iggy am Juroren-Tisch Platz nehmen und ab dem 27. August nach talentierten Musikern mit dem "X Factor" suchen.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky: "Jennifer Weist ist die perfekte Frau für unsere Jurorenriege. Sie verkörpert die starke, emanzipierte und erfolgreiche Rockerin von heute und besitzt jahrelange Banderfahrung. Neben den anderen drei Juroren verleiht sie der Jury nicht nur Frauenpower, sondern auch jede Menge Rock, Punk und Pop."

"Meine Erwartungen an die Show? Jede Menge talentierte, extrovertierte und unangepasste Kandidaten, die mich und meine Jury-Kollegen mit ihrer Musik und ihrer Stimme umhauen. Ganz besonders freue ich mich natürlich auf die Auftritte der Bands, das gibt’s einfach sonst in keiner Show", so Jennifer Weist.

