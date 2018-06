"WWM"-Promispecial: Von Dunja Hayali bis Chris Tall

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Promis im RTL-Show-Dauereinsatz: Nachdem am kommenden Freitag der "Dancing Star" 2018" gekürt wird und am Samstag Daniel Hartwich wieder Promis "nachsitzen" lässt, steht am Montag das Promispecial von "WWM" an. Nun sind die Teilnehmer bekannt



04.06.2018 - 11:14 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2018 - 11:14 Uhr

Schon zum 36. Mal lädt Günther Jauch am kommenden Montag bereits Prominente auf den Ratestuhl - und immerhin drei neue Gesichter, die sich den maximal 15 Fragen noch nicht gestellt haben, konnten die Macher auftreiben. So werden diesmal die Moderatorin Dunja Hayali, der Comedian Chris Tall und der Schauspieler Götz Otto erstmals in der Sendung ihr Wissen unter Beweis stellen.

Es gibt darüber hinaus auch einen Wiederholungstäter: Olli Dittrich tritt erneut als Kandidat an. Er nahm 2013 schon einmal an der Sendung teil und konnte damals 64.000 Euro erspielen. Geknackt wurde die Millionenfrage von Prominenten in den bislang 35 Ausgaben übrigens drei Mal. 2008 gelang das sowohl Thomas Gottschalk als auch Oliver Pocher, 2011 beantwortete zudem Barbara Schöneberger alle Fragen korrekt. Die Gesamt-Gewinnsumme, die im Fall der Promi-Specials an einen guten Zweck geht, liegt mittlerweile bei über 26 Millionen Euro.

