A&E: O.J. Simpsons Anklägerin ermittelt in eigener Serie

© A&E

Marcia Clark war Chefanklägerin gegen den ehemaligen Football-Profi O.J. Simpson. Jetzt hat A&E angekündigt, dass mit "Marcia Clark ermittelt" ein Spin-Off der True-Crime-Reihe "The First 48" startet, das sich auf Clarks Fälle fokussiert.



04.06.2018 - 12:27 Uhr von Kevin Hennings 04.06.2018 - 12:27 Uhr

Als O.J. Simpson 1995 vor Gericht kam, da er im Verdacht stand, seine eigene Frau umgebracht zu haben, war es vor allem Marcia Clarks Engagement zu verdanken, dass es überhaupt soweit kam. Sie war die Chefanklägerin im Verfahren gegen den ehemaligen Football-Profi. Ab dem 13. August zeigt A&E nun immer montags um 20:15 Uhr eine Episode der siebenteiligen True-Crime-Serie "The First 48 - Marcia Clark ermittelt", die sich auch auf andere Fälle der Anwältin fokussiert. Wie es der Name bereits verrät, handelt es sich bei dieser Produktion um ein Spin-Off der bereits auf A&E laufenden Reihe "The First 48".

Nicht nur bei O.J. Simpson und seinem Fall stehen weiterhin Fragezeichen im Raum, auch das Attentat auf Run D.M.C.-Mitglied Jam Master Jay, der Mord an Bonny Lee Bakley, die mit Schauspieler Robert Blake verheiratet war, oder das Verschwinden der Frau des ehemaligen Polizisten Drew Peterson sind weiterhin ungeklärt. Für A&E befasst sich die frühere Staatsanwältin Clark in jeder Episode mit einem Fall, sichtet die Prozessakten, besucht die Tatorte und spricht mit den damals beteiligten Personen, um neue Hinweise auf die Tathergänge oder die Mordgründe zu erhalten. Dabei konzentriert sie sich auf die ersten 48 Stunden, nachdem das Verbrechen verübt wurde. In dieser Zeitspanne entscheidet sich nämlich meistens bereits, ob der oder die Täter überführt werden können.

"Diese TV-Reihe ist die Fortsetzung einer Mission, der ich mein Leben verschrieben habe: die Wahrheit ans Tageslicht zu fördern und der Gerechtigkeit Genüge zu tun", sagte Clark anlässlich der US-Erstausstrahlung der neuen Reihe. "Das war immer die treibende Kraft meines Handelns. Ich fühle mich geehrt, Teil dieser Sendung zu sein."

"The First 48 – Marcia Clark ermittelt" wurde im Auftrag von A&E von ITV Entertainment produziert. Als Executive Producer zeichnen David Eilenberg, Jason Carey, C. Russell Muth und Marcia Clark verantwortlich, seitens A&E Elaine Frontain Bryant, Amy Savitsky und Peter Tarshis. Die Erstausstrahlung erfolgte in den USA ab Ende März 2018.

Teilen