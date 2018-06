Relaunch: "Wiwo" erscheint in einem neuen Look

© Wirtschaftswoche

Die "Wirtschaftswoche" ("Wiwo") erscheint ab sofort in einem neuen Look: Sowohl inhaltlich als auch visuell hat das Team um Chefredakteur Beat Balzli an dem Magazin gearbeitet. Man wolle den Lesern mehr Nutzwert liefern.



04.06.2018 - 13:37 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2018 - 13:37 Uhr

Anfang des Jahres hat die "Wiwo" bereits ihren Online-Auftritt runderneuert, nun ist das gedruckte Magazin an der Reihe. Das erscheint ab sofort in einem neuen Layout: So wird das Logo auf der Titelseite künftig stärker hervorgehoben, ebenso die wichtigsten Themen der Woche. Neue Formate wie ein wöchentlicher Essay, die Helden des Mittelstands oder die Menschen der Woche sollen den Lesern mehr Orientierung bieten als bisher.

Das Heft gliedert sich künftig zudem in die drei Kernressorts "Politik & Ökonomie", "Unternehmen, Innovation & Digitales" sowie "Geld & Erfolg". Mit dieser Fokussierung unterstreiche man den Anspruch, den Lesern "die Welt der Wirtschaft zu erklären und gleichzeitig zu zeigen wie sich Vermögen und Karriere optimieren lassen". Das neue Layout wurde von Kreativ-Direktorin Angela Ziegler in Zusammenarbeit mit der Chefredaktion entwickelt und umgesetzt. "Wiwo"-Chefredakteur Beat Balzli sagt: "Das neue Layout spiegelt unsere konsequente Weiterentwicklung wider: Nachdem wir die Webseite www.wiwo.de im Februar von Grund auf renoviert haben, ist nun das Heft dran - und bald folgt eine neue App. Aber wir wollen nicht nur optisch neue Wege gehen, sondern auch das inhaltliche Profil der ‘Wirtschaftswoche’ weiter schärfen. Unser Ziel ist es, den Leserinnen und Lesern intelligenten Nutzwert in Spitzenqualität zu liefern. Kurz gesagt: Verstehen und verdienen aus einer Hand."

Teilen