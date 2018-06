Private Gründe: von Grafenstein verlässt SEO Entertainment

© SEO Entertainment

Ein Abschied nach zehn erfolgreichen Jahren: Uwe von Grafenstein (rechts) verlässt die Produktionsfirma SEO Entertainment, wie das Gründer-Duo im Gespräch mit DWDL.de erklärt. Beide stellen klar: Es ist nur eine Trennung im Beruflichen, die wiederum auf private Gründe zurück geht.



06.06.2018 - 14:06 Uhr von Thomas Lückerath 06.06.2018 - 14:06 Uhr

Sie haben gemeinsam schon den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen und aus ihrer SEO Entertainment GmbH in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Fernsehschmiede gemacht, doch beruflich trennen sich nun zunächst einmal ihre Wege: Uwe von Grafenstein verlässt das Unternehmen aus privaten Gründen sowohl als Gesellschafter als auch Geschäftsführer. Die Trennung geschieht im Guten und erfolgt lediglich im Geschäftlichen, wie das Duo im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de betont. „Uns verbindet eine enge Freundschaft und ich bin froh, der SEO Entertainment künftig beratend erhalten zu bleiben“, sagt Uwe von Grafenstein.

Es ist eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. „Ich werde mich zukünftig erst einmal verstärkt um meine Familie kümmern, da wir in den letzten drei Jahren neben all den wunderbaren beruflichen Erfolgen mit der SEO leider auch große gesundheitliche Herausforderungen zu meistern hatten“, erklärt von Grafenstein. „Ich weiß die SEO in den besten Händen und freue mich, dass Gillad und unser Team, das seit vielen Jahren an Bord ist, die Firma weiter in Richtung spannender Unterhaltung führen und unseren Kunden und den Zuschauern auch zukünftig ganz besondere Produktionen bieten werden.“



Sein Weggefährte Gillad Osterer übernimmt die Firmenanteile und agiert künftig als alleiniger Geschäftsführer. „Die vergangenen zehn Jahre waren eine besondere Zeit – sowohl beruflich als auch privat“, sagt Osterer im Gespräch mit DWDL.de. „Der Abschied von Uwe kommt nicht aus heiterem Himmel und ich verstehe seine Beweggründe. Ich bedauere seinen Abschied sehr und freue mich, dass wir auch in Zukunft privat eng verbunden bleiben werden. Das SEO Team und ich wünschen Uwe und seiner Familie von Herzen alles Gute.“



Die SEO Entertainment wurde vor zehn Jahren von Gillad Osterer und Uwe von Grafenstein gegründet und widmete sich vorrangig den Genres Light Entertainment, Reality, Comedy, Show und Werbefilm. Zuletzt setzte man für Sat.1 die Senioren-Kuppelei „Hotel Herzklopfen“ um, was jedoch auf mäßiges Zuschauerinteresse stieß. Denkwürdigere SEO-Produktionen waren z.B. die für den Grimme-Preis und Deutschen Fernsehpreis nominierte ProSieben-Wahlsendung „Sido geht wählen“. Einen Grimme-Preis gewann auch der provokante ProSieben-Talk „Applaus und raus“ mit Oliver Polak.

2012 gewann SEO Entertainment mit der Animationsserie „Deutsches Fleisch“ das damals neue TVlab von ZDFneo und produziert nach wie vor das mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrte „Das Lachen der Anderen“ für das WDR Fernsehen. Ebenfalls für die Kölner produziert SEO Entertainment die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Doku-Reihe "Feuer und Flamme".

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen