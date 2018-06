ZDF pilotiert neue Comedyshow mit Sebastian Pufpaff

© ZDF

Der Kabarettist Sebastian Pufpaff steht in wenigen Wochen für ein neues ZDF-Format vor der Kamera, in dem es um lästige Widrigkeiten des täglichen Lebens geht. Gemeinsam mit anderen Entertainern sucht Pufpaff nach Lösungen.



05.06.2018 - 18:40 Uhr von Timo Niemeier 05.06.2018 - 18:40 Uhr

Das ZDF pilotiert noch im Juni eine Ausgabe einer neuen Comedyshow mit Kabarettist Sebastian Pufpaff. Am 21. Juni zeichnet der Sender in Köln die Sendung "Alles kein Problem" auf. Interessierte können derzeit Tickets für die Aufzeichnung erwerben. Inhaltlich soll es um "lästige Widrigkeiten des täglichen Lebens" gehen. Das ZDF beschreibt die genannten Widrigkeiten kurz und knapp so: "Vom Ärztemangel bis zum zugemüllten Mittelmeer. Vom amerikanischen Präsidenten über die Beziehung bis zum Verkehrsinfarkt – wir alle stecken mitten im Problemstau fest!"





Um diese mehr oder weniger großen Probleme zu lösen, hat Pufpaff als Moderator einige weitere Kabarettisten in die Sendung eingeladen. So sollen Lisa Eckhart, Michael Mittermeier, Olaf Schubert, Philip Simon und Torsten Sträter kreative Wege aus dem täglichen Dilemma aufzeigen. Weitere Informationen zur Show will das ZDF auf Anfrage nicht verraten. Ob es die Sendung tatsächlich ins Programm schafft, ist wie immer bei Pilot-Ausgaben von neuen Shows unklar.

Pufpaff hat sich in den vergangenen Jahren im Fernsehen einen Namen gemacht. Seit einigen Jahren präsentiert er bei 3sat "Pufpaffs Happy Hour", daneben war er unter anderem in dem ZDF-Comedyformat "Vier sind das Volk" sowie in der ARD-Reihe "3. Stock links. Die Kabarett-WG" zu sehen, zuletzt hatte er auch immer wieder Auftritte in der "heute show".

Teilen