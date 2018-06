Pilawas "Quizduell" kehrt wohl für WM-Specials zurück

© ARD/Uwe Ernst

Während der Fußball-WM plant die ARD derzeit die Ausstrahlung von "Quizduell"-Specials mit Jörg Pilawa. Bis zu vier Folgen könnte es geben. Offiziell will der Sender das zwar nicht bestätigen, doch der Ticket-Verkauf ist bereits in vollem Gange.



06.06.2018 - 09:40 Uhr von Alexander Krei 06.06.2018 - 09:40 Uhr

Jörg Pilawa wird während der Fußball-Weltmeisterschaft ein paar Zusatzschichten einlegen: Aktuell sind vier WM-Ausgaben des "Quizduells" geplant, die am 26. und 28. Juni sowie am 2. und 3. Juli jeweils um 18:30 Uhr in der Pause zwischen den Spielen ausgestrahlt werden sollen. Die beiden Juli-Ausgaben sind allerdings noch optional - hier hängt es davon ab, ob die deutsche Nationalmannschaft in ihrer Gruppe den ersten oder zweiten Platz belegt.

Ein ARD-Sprecher wollte die Produktion der "Quizduell"-Ausgaben zunächst nicht bestätigen. "Eine endgültige Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen, daher können wir über Inhalte und Gäste zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen", hieß es von Seiten des Senders. Tatsächlich ist im Programmvorlauf des Ersten für die genannten Sendeplätze bislang lediglich ein "Quiz" vermerkt, nähere Details werden nicht genannt.

Und doch scheinen die Pläne schon so weit fortgeschritten zu sein, dass der Ticketverkauf für das "Quizduell" bereits begonnen hat. Im WM-Umfeld dürften der Live-Show mit Jörg Pilawa dann aller Voraussicht nach neue Quoten-Rekorde blühen - und das, obwohl sich das "Quizduell" derzeit eigentlich in der Pause befindet und "Gefragt - gejagt" am Vorabend übernommen hat. Weil Alexander Bommes aber bereits bei der WM im Einsatz ist, will die ARD offenkundig auf eine Doppelrolle des Moderators verzichten.

Die aktuelle Staffel von "Gefragt - gejagt" erreicht auf dem täglichen Sendeplatz um 18:00 Uhr bislang im Schnitt etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von knapp 13,8 Prozent. Das "Quizduell" ist dagegen aktuell freitags um 18:45 Uhr mit voraufgezeichneten "Olymp"-Ausgaben im Ersten zu sehen.

