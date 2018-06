Neue Kultur- und Vertriebschefs beim "Spiegel"

© Der Spiegel

Der "Spiegel" hat Christoph Hauschild zum neuen Vertriebsleiter gemacht, zudem gibt es einen Wechsel an der Spitze des Kultur-Ressorts. Dort löst Sebastian Hammelehle Elke Schmitter ab.



06.06.2018 - 15:42 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2018 - 15:42 Uhr

Zum 1. Juni ist Sebastian Hammelehle zum Leiter des Ressorts Kultur beim "Spiegel" berufen worden. Seit Juni 2015 war er bereits der Stellvertreter von Elke Schmitter, die nun zurück in ihre frühere Rolle als Autorin im Kulturressort zurückkehrt. Chefredakteur Klaus Brinkbäumer: "Sebastian Hammelehle mischt sich in die großen Debatten unserer Zeit ein, ist ein textsicherer Mannschaftsspieler und steht für einen recherchierenden Kultur-Journalismus, der zum 'Spiegel' passt."

Neu im Kulturressort ist ab sofort auch Takis Würger, der zuvor Redakteur im Ressort Gesellschaft des "Spiegel" war. Ihn ersetzt dort Timofey Neshitov, der Mitte Mai von der "Süddeutschen Zeitung" zum "Spiegel" gewechselt ist, wo er seit 2011 tätig war. Im Rahmen einer Elternzeitvertretung kommt außerdem Felix Hutt vom "Stern" ins Gesellschaftsressort des "Spiegel". Er wurde 2009 Reporter für das Deutschland-Ressort des "Stern" und arbeitete dort zuletzt als Korrespondent in München.

Zudem gibt's noch eine Personalie auf Verlagsseite: Christoph Hauschild ist ab sofort neuer Vertriebschef. In seiner Position verantwortet er den Digitalvertrieb, das Direktmarketing, die Bereiche Handel für das In- und Ausland und Syndication sowie den Kunden- und Leserservice. Er ist schon seit 2003 für den Spiegel-Verlag tätig und arbeitete in verschiedenen Funktionen im Vertrieb, zuletzt als Leiter Vertriebsentwicklung und als kommissarischer Leiter Vertrieb.

