"Bild" verteilt erneut Gratis-Ausgabe in ganz Deutschland

Axel Springer hat ohne große Vorankündigung am Donnerstag mal wieder eine Gratis-"Bild" in ganz Deutschland verteilt. Inhaltlich geht es um das derzeit vieldiskutierte Thema "Heimat". Die Auflage der Gratis-Zeitung liegt bei 40 Millionen.



07.06.2018

Die "Bild" hat in der Vergangenheit immer wieder Gratis-Ausgaben in ganz Deutschland verteilen lassen, oft gab es dazu aber einen konkreten Anlass. An diesem Donnerstag hat die "Bild" erneut 40 Millionen Zeitungen in ganz Deutschland verteilen lassen - unter dem Schlagwort "Heimat" will die Redaktion zeigen, was Deutschland ausmacht. Große Proteste, wie etwa noch vor wenigen Jahren, gab es im Vorfeld der Aktion nicht - "Bild" kündigte die Gratis-Ausgabe erst Donnerstagfrüh offiziell an.

Die "Bild für Alle" erscheint parallel zur regulären Donnerstagsausgabe. Inhaltlich gibt es in der Sonderausgabe unter anderem ein Interview mit Altbundespräsident Joachim Gauck zu lesen. Außerdem in der Gratis-"Bild": Nena lässt in ihrer Heimat 99 Luftballons fliegen und mit Horst Eckel, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Philipp Lahm erklären vier Weltmeister von 1954, 1974, 1990 und 2014, warum eine Mannschaftskabine im Stadion für sie auch eine Art Heimat bedeutet.

Julian Reichelt, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen: "Diese Sonderausgabe von 'Bild' steht ganz unter dem Motto Heimat. Aus der Gewissheit, eine Heimat zu haben, schöpfen Menschen die Kraft, um Neues zu wagen, zu erfinden, zu forschen. Für die überwältigende Mehrheit der Menschen ist Heimat weniger Ort und viel mehr als ein Wort, nämlich ein Gefühl von Geborgenheit: auf wen man sich verlassen kann, der gehört zur Heimat. So wie eben 'Bild'."



