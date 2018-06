Sport1 künftig mit mehr Volleyball-Übertragungen

© Sport1

Die Highlight-Spiele der Volleyball-Bundesliga der Männer und Frauen werden bis einschließlich der Saison 2020/2021 bei Sport1 zu sehen sein, das hat der Sender nun angekündigt. Künftig soll es zudem mehr Übertragungen beim Sender geben.



07.06.2018 - 12:27 Uhr von Timo Niemeier 07.06.2018 - 12:27 Uhr

Erst seit rund einem Jahr zeigt Sport1 die Volleyball-Bundesliga der Frauen und Männer, nun hat man sich die Rechte langfristig gesichert. Bis einschließlich der Saison 2020/2021 wird Sport1 Spiele der höchsten deutschen Volleyball-Liga übertragen, dazu hat der Sender nun eine Lizenzvereinbarung mit der Volleyball Bundesliga (VBL) geschlossen. Den Fans verspricht Sport1 künftig zudem mehr Übertragungen als bislang.

Insgesamt will man pro Saison mindestens 51 Partien live auf Sport1 übertragen. Von der Frauen-Bundesliga gibt es künftig 33 Hauptrunden- und Playoff-Partien zu sehen, Sendetermin wird in der Regel der Mittwochabend sein. Bei den Männern werden pro Saison mindestens zwölf Partien der Hauptrunde und Playoffs im Free-TV gezeigt, in der letzten Saison waren es hier nur sieben. Gezeigt werden die Männer-Spiele in der Regel donnerstags. Zum Rechtepaket gehören zudem unter anderem die beiden Halbfinalspiele im DVV-Pokal, der Supercup vor Saisonstart und die Verwertung von Highlight-Clips auf sport1.de und den mobilen Plattformen.

Los geht die neue Volleyball-Saison übrigens am 18. Oktober, wenn die Berlin Recycling Volleys gegen die SWD powervolleys Düren antreten. Die Partien der Frauen- und Männer-Bundesliga sind künftig auch bei Sporttotal.tv zu sehen. Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, sagt: "Mit dem Abschluss dieser langfristigen Kooperation weiten wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit der Volleyball Bundesliga aus. Die Volleyball Bundesliga kommt bei unserem Publikum sehr gut an und erfüllt die Erwartungen, die wir in die hochattraktive Sportart gesetzt haben. In der gewohnten, anerkannten 360°-Abbildung werden wir auch in der neuen Saison die Spiele über das Free-TV hinaus auch auf unseren digitalen Plattformen mit Videoclips und einer ausführlichen News-Berichterstattung begleiten."

Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga GmbH, sagt: "Für die Volleyball Bundesliga ist die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Sport1 ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. In unserem aktuellen Masterplan ist der Bereich 'Free-TV live' eines der übergeordneten Ziele." Neben der nun erworbenen Rechte zeigt Sport1 übrigens auch die Volleyball-Europameisterschaften 2019 und 2021.

