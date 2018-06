Auch DMAX macht demnächst eine Trödel-Show

© Discovery Networks Deutschland

Noch immer ist "Bares für Rares" eine echte Bank für das ZDF. Nun hat auch DMAX eine Trödel-Sendung angekündigt, die ab Mitte Juli dienstags in der Primetime zu sehen sein soll. In dem Format begleitet der Sender eine Familie, die Haushaltsauflösungen macht.



07.06.2018 - 16:03 Uhr von Timo Niemeier 07.06.2018 - 16:03 Uhr

Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu Ende ist, wartet DMAX mit einem neuen Programm auf. Ab dem 17. Juli will man immer dienstags ab 21:15 Uhr die Sendung "Die Stubers - Eine Familie räumt auf" zeigen. Darin wird die Familie Stuber begleitet, die im Rhein-Neckar-Gebiet Haushaltsauflösungen macht und so die ein oder anderen Schätze ansammelt.

Dieser Trödel wird von der Familie um Firmenchef Jürgen auch verkauft. DMAX verspricht "einzigartige Charaktere und viel Humor". Das Thema Trödel ist noch immer schwer im Trend: "Bares für Rares" erzielt am Nachmittag weiterhin Top-Quoten und kommt auch mit den Primetime-Ausgaben auf viele Millionen Zuschauer. Zuletzt bewies DMAX mit einer anderen Eigenproduktion ein gutes Händchen: Das Vorabend-Format "A2" läuft seit einigen Tagen beim Sender und kommt im Schnitt auf etwas weniger als 3,0 Prozent Marktanteil.

Teilen