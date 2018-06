Ähnliche Karikatur: "Zeit" entschuldigt sich beim "Spiegel"

© twitter.com/brinkbaeuemer

"Die Zeit" hat in ihrer aktuellen Ausgabe eine Karikatur gedruckt, die große Ähnlichkeiten zu einem "Spiegel"-Titel vom Februar hat. "Spiegel"-Chefredakteur Brinkbäumer wies auf Twitter darauf hin, die Kollegen entschuldigten sich.



07.06.2018 - 18:33 Uhr von Alexander Krei 07.06.2018 - 18:33 Uhr

"Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer ist beim Leser der aktuellen "Zeit"-Ausgabe die darin abgebildete Karikatur ins Auge gesprungen. Diese weist nämlich starke Ähnlichkeiten zu einer Karikatur auf, die das Nachrichtenmagazin vor wenigen Monaten auf seiner Titelseite abgedruckt hatte. "Liebe Zeit, wir mögen unsere Titelbilder auch sehr gern", kommentierte Brinkbäumer am Donnerstag auf Twitter - und hing ein Foto an, das beide Karikaturen zeigt.

Tatsächlich wirken die Bilder ein Stück weit wie ein Fehlersuchbild. Beide Karikaturen zeigen eine springende Bundeskanzlerin mit schwarzer Hose und rotem Blazer - auf dem "Spiegel"-Titel springt sie in Richtung des Abgrunds, in der "Zeit" läuft sie einem Hund hinterher. Auch die Blumen, die sie in Händen hält, unterscheiden sich: Während Merkel auf dem Titelbild des "Spiegel" eine Rose trägt, handelt es sich in der aktuellen "Zeit"-Karikatur um einen Strauß Europasterne.

"Die Zeit" antwortete via Twitter gleich doppelt auf Brinkbäumers süffisanten Hinweis - zunächst durch "Zeit Campus"-Redakteurin Viola Diem, die aktuell den "Zeit"-Account betreut. Ob sich die Tierrechtsorganisation PETA schon erkundigt habe, was der "Spiegel" mit dem Hund gemacht habe, wollte sie vom "Spiegel"-Chefredakteur wissen. Später antwortete die Redaktion dann etwas ernster: "Das war natürlich keine Absicht", hieß es. "Es wäre schön gewesen, wenn der Zeichner uns gesagt hätte, dass er ein ähnliches Motiv für euch gemacht hat. Wir hatten das nicht auf dem Schirm. Sorry, liebe Kollegen!"

