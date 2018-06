Maria Furtwängler bekommt neue "Tatort"-Kollegin

© NDR/Christine Schroeder

Florence Kasumba wird demnächst im NDR-"Tatort" an der Seite von Maria Furtwängler zu sehen sein, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Nun haben die Dreharbeiten für den neuesten Fall begonnen, in dem beide erstmals gemeinsam zu sehen sein werden.



08.06.2018 - 12:11 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2018 - 12:11 Uhr

Den vorerst letzten "Tatort" im Maria Furtwängler sahen sich im November 2017 mehr als zehn Millionen Menschen an, auf den nächsten Fall von Kommissarin Charlotte Lindholm müssen die Fans der Krimi-Reihe allerdings noch ein wenig warten. Nun haben die Dreharbeiten für den neuesten Film "Tatort: Born to Die" begonnen. Darin bekommt Furtwängler aka Lindholm zudem weibliche Verstärkung: Florence Kasumba steigt in die Reihe ein und wird künftig als Ermittlerin Anaïs Schmitz zu sehen sein.

Kasumba war bereits unter anderem in "Black Panther", "Avengers: Infinity War", "Deutschland 86" und im "Tatort: Borowski und das Meer" zu sehen. Der neueste "Tatort" wird noch bis zum 6. Juli in Göttingen und Hamburg gedreht, das Drehbuch stammt neben der Regisseurin Franziska Buch auch von Stefan Dähnert und Jan Braren. Florence Kasumba sagt über ihre neue Rolle: "Ich freue mich sehr, jetzt Mitglied der 'Tatort'-Familie zu sein. In Göttingen mit so tollen Kollegen wie Maria Furtwängler in einem spannenden Fall zu ermitteln, ist eine besonders schöne Herausforderung, die ich gern annehme. Gerade der Unterschied meiner Rolle zu Charlotte Lindholm ermöglicht es, neben den Fällen auch noch interessante zwischenmenschliche Konstellationen zu erzählen."

Maria Furtwängler sagt über ihre neue Kollegin: "Ich freu' mich und bin sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Florence. Unsere Konstellation bietet viel Raum für interessante Wendungen. So verschieden wir auch sein mögen, so verbindet uns doch Eigensinn und Selbstbewusstsein. In Göttingen war ich tatsächlich noch nie, bin sehr gespannt auf die Stadt. Die Zusammenarbeit mit Franziska Buch war bereits im Vorfeld sehr fruchtbar und hat Spaß gemacht. Es war eine lange Entwicklungsphase, und jetzt freue ich mich sehr auf Charlotte Lindholm. Ich habe sie vermisst."

Und so beschreibt der NDR den neuen "Tatort": Charlotte Lindholm hat mit den Konsequenzen ihres letzten, misslungenen Einsatzes zu kämpfen. Als dessen Folge wurde sie vom LKA Hannover zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt. Nun versucht sie den Spagat zwischen ihrer Arbeit und ihrem Familienleben in Hannover. Außerdem muss sie mit einem neuen Team klarkommen, obwohl ihr gerade mangelnde Teamfähigkeit attestiert wurde. Besondere Reibungspunkte gibt es zwischen Charlotte Lindholm und ihrer neuen Kollegin Anaïs Schmitz, die sich in ihrer Arbeit ähnlich dominant wie sie verhält. Ihr Fall geht den beiden Kommissarinnen an die Nieren: In der abbruchreifen, verdreckten Umkleidekabine eines Schul-Sportplatzes wird entdeckt, dass hier eine Frau unter mysteriösen Umständen mutterseelenallein entbunden hat. Manches deutet auf ein Verbrechen hin. Wo sind Mutter und Kind, leben sie noch?

