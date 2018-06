"SommerKino": ARD zeigt 12 Filme auf zwei Sendeplätzen

© Das Erste

Ab Juli gibt es im Ersten wieder das "SommerKino" zu sehen. Auf gleich zwei Sendeplätzen laufen bis Ende August insgesamt zwölf Filme, darunter diverse prominent besetzte Free-TV-Premieren. Den Auftakt macht "Ein Mann namens Ove".



08.06.2018 - 14:20 Uhr von Alexander Krei 08.06.2018 - 14:20 Uhr

Seit einigen Jahren setzt Das Erste in den Sommermonaten montags um 20:15 Uhr auf Filme - das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Unter dem Label "SommerKino" werden ab dem 9. Juli erneut zahlreiche Premieren zu sehen sein. Den Anfang macht die Free-TV-Premiere der Tragikomödie "Ein Mann namens Ove" nach dem gleichnamigen Bestseller von Frederik Backman. Darin spielt der frühere Wallander-Kommissar Rolf Lassgård einen vom Schicksal gebeutelten Griesgram, der überraschend ein spätes Glück findet.

In den folgenden Wochen gibt es darüber mit hinaus mit "Mother's Day - Liebe ist ein Kinderspiel" den letzten Film von Regisseur Garry Marshall ("Pretty Woman") zu sehen sowie die Free-TV-Premiere von "Frückstück bei Monsieur Henri". Weitere Filme sind "Professor Love" mit Pierce Brosnan, die bayerische Krimikomödie "Griesnockerlaffäre" mit Sebastian Bezzel sowie "Monsieur Claude und seine Töchter".

Abseits des Primetime-Sendeplatzes wird die ARD zudem auch am Dienstagabend um 22:45 Uhr wieder diverse "SommerKino"-Termine freiräumen - dort gibt es zum Auftakt am 17. Juli "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit" mit Golden-Globe-Gewinner Idris Elba zu sehen. Eine Woche später läuft die Free-TV-Premiere von "Tschick". Weitere Produktionen am Dienstagabend sind "Picknick mit Bären" mit Robert Redford als alternden Abenteurer, "St. Vincent - Mein himmlischer Nachbar" mit Bill Murray und Melissa McCarthy, "Die Gärtnerin von Versailles" von Alan Rickman mit Kate Winslet sowie "Carol" mit Cate Blanchett.

