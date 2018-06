Programmstratege Peter Schulz hat Sky verlassen

© Sky

Peter Schulz, zuletzt als Senior Vice President Programming & Planning tätig, hat Sky verlassen. In der Vergangenheit wirkte er unter anderem an der Strategie zur non-linearen Verbreitung des Angebots mit. Sein neues Ziel ist noch nicht bekannt.



11.06.2018 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 11.06.2018 - 15:22 Uhr

Über viele Jahre hinweg arbeitete Peter Schulz bei Sky in verantwortlichen Positionen, jetzt hat der 45-Jährige das Pay-TV-Unternehmen jedoch verlassen. Einen entsprechenden "kress"-Bericht bestätigte eine Sky-Sprecherin am Montag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Der Abschied erfolge "in bestem Einvernehmen", wie es heißt.

Schulz war lange für die Drittsender auf der Pay-TV-Plattform zuständig, zuletzt war arbeitete er als Senior Vice President Programming & Planning für Sky. Darüber hinaus wirkte Schulz entscheidend daran mit, die einzelnen Formate nicht nur linear zu verbreiten, sondern auch über Abrufdienste. Letztlich legte er damit auch die Grundlagen für das neue Angebot Sky Q, mit dem das Konzern neuerdings die Kunden von einem Abo überzeugen will will.

Wohin es Peter Schulz zieht, war zunächst nicht zu erfahren. Gegenüber "kress" erklärte er, er gehe "mit schönen Erinnerungen an die erfolgreich Aufbauarbeit über die letzten sieben Jahre, in denen wir Pay-TV in Deutschland auf ein neues Level gebracht haben".

