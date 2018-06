ARD startet mit Serie um blinde Anwältin in die Saison

© ARD/Katharina Schütz

Anfang September wird die neue ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" erstmals zu sehen sein. Die Hauptrolle übernimmt Lisa Martinek, die eine blinde Anwältin verkörpert. Zunächst ist die Ausstrahlung von sechs Folgen geplant.



12.06.2018 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 12.06.2018 - 09:46 Uhr

Nach "Falk" steht bereits die nächste komödiantische Anwaltsserie in den Startlöchern: Jetzt wurde bekannt, dass es die erste Staffel von "Die Heiland - Wir sind Anwalt" ab dem 4. September jeweils dienstags um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen geben wird. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die von Olga Film produziert werden, die Produzentinnen sind Viola Jäger und Nina Philipp.

Im Mittelpunkt der Serie steht die ambitionierte Rechtsanwältin Romy Heiland (Lisa Martinek), die von Geburt an blind ist - oder zumindest fast. Romy hat ein Prozent Sehrest, an dem sie sehr hängt. In Berlin eröffnet sie ihre erste Anwaltskanzlei und engagiert Ada Holländer (Anna Fischer), die ihr vom Arbeitsamt vermittelt wird. Ada beschreibt Mandanten und Fotos, liest Akten vor und hilft Romy, sich zurechtzufinden. Das Angebot in der Kanzlei ist ihre letzte Chance auf einen Job.

Die Serie wurde übrigens inspiriert durch ein reales Vorbild: Die blinde Anwältin Pamela Pabst, die in Berlin lebt und arbeitet. Unter der Regie von Christoph Schnee und Bruno Grass sind neben Lisa Martinek und Anna Fischer, Peggy Lukac, Rüdiger Kuhlbrodt, Peter Fieseler, Helene Grass, Tim Kalkhof und Christoph Letkowski in weiteren Rollen zu sehen. Die Drehbücher stammen von Jana Burbach (Headautorin), Nikolaus Schulz-Dornburg, Christoph Callenberg, Michael Gantenberg, Stefan Barth und Tamara Sanio.

Aktuell versucht es die ARD am Dienstagabend mit "Falk". Die Anwaltsserie mit Fritz Karl in der Hauptrolle legte mit knapp 4,4 Millionen Zuschauer zwar einen guten Start hin, musste zuletzt aber einige Verluste hinnehmen. In der vergangenen Woche waren nur noch etwas mehr als drei Millionen Zuschauer dabei. Nach der WM überbrückt Das Erste dienstags den Sommer mit Wiederholungen der Serie "Charité".

