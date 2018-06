Schrowange gibt Frauen-Magazin von Burda ihren Namen

© Burda / Iris Rothe

Das Burda-Magazin "Lust auf mehr" wird künftig den Namen von Birgit Schrowange im Titel tragen. Als Vorbild dienten offensichtlich die erfolgreichen Magazine, die Gruner + Jahr mit Barbara Schöneberger und Eckart von Hirschhausen produziert.



12.06.2018 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 12.06.2018 - 10:33 Uhr

Was Gruner + Jahr mit den Magazinen von Barbara Schöneberger, Eckart von Hirschhausen und Joko Winterscheidt erfolgreich vorgemacht hat, will Burda nun ein Stück weit kopieren. Derzeit arbeitet BurdaLife an einer Weiterentwicklung seiner 2016 gestarteten Zeitschrift "Lust auf mehr": Diese soll sich zu einem Personality-Magazin für Frauen ab 50 wandeln - mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange als Zugpferd.

Ab der August-Ausgabe, die am 18. Juli auf den Markt kommen soll, wird das Magazin "Birgit Schrowange - Lust auf mehr" heißen. Die Namensgeberin wird nach Angaben des Verlags an Redaktionskonferenzen und Veranstaltungen teilnehmen und sich mit exklusiven Fotoproduktionen, Interviews und neuen journalistischen Formaten in die Zeitschrift einbringen.

"Mit meiner eigenen Zeitschrift möchte ich die Leserinnen motivieren, ihr Leben voll auszukosten, ihre Träume zu verwirklichen und auch mal ein bisschen verrückt zu sein. Das haben wir uns verdient", sagte Birgit Schrowange, an deren Seite Maria Sandoval als Chefredakteurin fungieren wird. "Eloquent, stilsicher und mit einem klaren Bekenntnis zu ihrem Alter ist Birgit Schrowange ein perfektes Vorbild für diese neue Generation starker Frauen, die auch im sechsten Lebensjahrzehnt noch einmal richtig durchstarten", so Sandoval.

Im Zuge der Veränderungen sind auch ein neues Layout und ein erweiterter Umfang geplant. Der Copypreis von "Birgit Schrowange - Lust auf mehr" beträgt künftig 2,95 Euro.

Teilen