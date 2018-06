Henriette Richter-Röhl wird Winzerin in neuer ARD-Reihe

© ARD Degeto/U5 Filmproduktion/Johannes Krieg

Schauspielerin Henriette Richter-Röhl übernimmt die Hauptrolle in der neuen ARD-Reihe "Weingut Wader", von der momentan bereits der zweite Film entsteht. Neben ihr stehen unter anderem Max von Pufendorf und Jürgen Heinrich vor der Kamera.



12.06.2018 - 10:57 Uhr von Alexander Krei 12.06.2018 - 10:57 Uhr

Unter dem Titel "Weingut Wader" arbeitet die ARD an einer neuen Reihe für ihren Film-Sendeplatz am Freitagabend. Darin schlüpft Schauspielerin Henriette Richter-Röhl in die Rolle der Pfälzer Bio-Winzerin Anne Wader, die einem alten Familiengeheimnis auf die Spur kopmmt und erkennen muss, dass ein folgenschwerer Fehltritt aus der Vergangenheit die gesamte Familie bis in die Grundfesten erschüttert.

Die Dreharbeiten sollen noch bis zu 6. Juli andauern. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Produktionsfirma U5 Filmproduktion einen Film der neuen Reihe im Auftrag der ARD Degeto fürs Erste hergestellt. Tomy Wigand inszeniert erneut nach einem Drehbuch von Bernadette Feiler und Ania Kock. Ein Ausstrahlungstermin für die beiden Filme steht bislang allerdings noch nicht.

An der Seite von Henriette Richter-Röhl spielen auch im zweiten Film unter anderem Leslie Malton, Caroline Hartig, Max von Pufendorf, Jürgen Heinrich, Sebastian Fräsdorf, Kyra Sophia Kahre, Judith von Radetzky, Ines Lutz, Adnan Maral und Tobias van Dieken.

