Marcel Reif wird für die Fußball-WM Yahoo-Experte

Auch Yahoo wird über die Fußball-WM berichten und hat dafür zwei prominente Sport-Experten engagiert: Marcel Reif soll die Leistungen der deutschen Elf analysieren. Patrick Owomoyela ist derweil in einem Podcast zu hören.



13.06.2018 - 11:08 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2018 - 11:08 Uhr

Wenn am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland startet, wird sie in den kommenden vier Wochen voraussichtlich ein dominierendes Thema in den Medien sein. Bei der Flut an Informationsangeboten wird es auch darauf ankommen, Leser mit bekannten Gesichtern zu locken. Yahoo will auch von der WM profitieren und hat dafür nun unter anderem Marcel Reif verpflichtet. Der ehemalige Kommentator analysiert in Videointerviews die Leistungen der deutschen Elf. Direkt nach dem Schlusspfiff lässt Reif in der Münchner Bar "Schumanns" die Spiele der Nationalmannschaft Revue passieren.

Darüber hinaus hat Yahoo auch den ehemaligen Nationalspieler Patrick Owomoyela verpflichtet. Er wird in der Podcast-Reihe "Gleiche Höhe" zu hören sein und mit vier Moderatoren über die Aufreger und Überraschungen des Turniers reden. Zu Gast in den Folgen sind auch immer wieder andere Gäste. Zudem sollen in der "Yahoo Sport WM Box" Influencer, Schauspieler und andere Promis zu Wort kommen und über die WM sprechen.

"Wir freuen uns, mit so hochkarätigen Experten für die Berichterstattung zur WM zusammen zu arbeiten", sagt Klaus Bellstedt, Head of Sports Yahoo Germany, Oath. "Mit den verschiedenen Formaten möchten wir allen Fans eine qualitativ hochwertige und unterhaltsame Berichterstattung während der WM bieten."

