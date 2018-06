Sky verbreitet künftig auch Spiegel TV Wissen

© Spiegel TV Geschichte + Wissen

Nachdem Sky in den letzten Jahren die Zahl seiner Partnersender Stück für Stück ausgedünnt hat, kommt nun auch mal wieder ein neuer Sender hinzu. Neben Spiegel Geschichte können Sky-Kunden künftig auch Spiegel TV Wissen sehen.



14.06.2018 - 12:00 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2018 - 12:00 Uhr

Während sich die Verhandlungen zwischen Sky und seinen Partnern in den vergangenen Jahren offensichtlich ziemlich zäh gestalteten und zahlreiche Partnersender sukzessive von der Plattform verschwanden, haben sich Sky und die Spiegel TV Geschichte + Wissen GmbH & Co. KG nun auf eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Konkret bedeutet das, dass ab dem 1. Juli zusätzlich zum bislang schon exklusiv bei Sky verbreiteten Sender Spiegel Geschichte auch Spiegel TV Wissen für Sky-Kunden verfügbar sein wird.

Spiegel TV Wissen wird Teil des Sky Entertainment-Pakets sein, ist allerdings nur via Satellit zu empfangen. Die Inhalte stehen für alle Sky-Kunden aber über Sky Go zum Abruf bereit. (Korrektur: Anders als zunächst kommuniziert werden die Inhalte nicht via Sky Ticket verfügbar sein)

"Unsere Kunden sind fasziniert von journalistisch anspruchsvoll umgesetzten Dokumentationen und Reportagen aus Deutschland. Daher freuen wir uns sehr, unsere langjährige Kooperation auszubauen. Mit Spiegel TV Wissen ergänzen wir unser Programm optimal und präsentieren noch mehr Content made in Germany", so Thomas Henkel, EVP Strategy Sky Deutschland. "Die zusätzliche Verbreitung von Spiegel TV Wissen bei Sky verstehen wir als Kompliment für unsere journalistische Kompetenz", sagt Michael Kloft, Geschäftsführer der Spiegel TV Geschichte + Wissen GmbH & Co KG. Sein Co-Geschäftsführer, Dr. Patrick Hörl: "Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und unsere konsequent auf den deutschen Sprachraum ausgerichtete Programmstrategie, mit vielen Eigenproduktion, ergänzt um die besten europäischen und internationalen Inhalte."

