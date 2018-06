DMAX erfüllt nach der Fußball-WM "Männer(t)räume"

© DMAX/Tilman Schenk

DMAX hat einen Sendeplatz für seine neue Eigenproduktion "Männer(t)räume" gefunden. Die Sendung, in der "Wohnideen für echte Kerle" verwirklicht werden sollen, startet schon in der Woche nach dem WM-Finale



14.06.2018 - 13:49 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2018 - 13:49 Uhr

DMAX verliert nach der Fußball-WM keine Zeit und startet schon am 18. Juli mit einer neuen Eigenproduktion. Immer mittwochs um 20:15 Uhr wird dann die neue Reihe "Männer(t)räume" zu sehen sein. Im Frühjahr konnte man sich als Kandidat mit seinem speziellen Traum von einem "Rückzugsort für echte Kerle" bewerben, umgesetzt wurden sei dann von Metallbauer Hasso und Schreiner Max, unterstützt von der Baumarkt-Kette toom.

In der Beschreibung des Männersenders heißt es: "Was Metallbauer Hasso und Schreiner Max bauen, ist alles andere als Ware von der Stange. Mit viel Leidenschaft, Geschick und Kreativität erfüllt das Handwerker-Duo die individuellen Wünsche der Hausherren. Ganz 'normale' Zimmer werden in regelrechte Refugien für echte Kerle verwandelt, ausgestattet mit allem, was das Männerherz begehrt: Vom Wohnzimmertisch aus Stoßdämpfern bis hin zum Partyraum im Industrial Style gibt es nichts, was das Männer(t)räume-Team nicht bauen könnte!" Nützliche Tipps und Anregungen fürs Selbermachen sollen dabei auch nicht zu kurz kommen. Produziert wird das Format von KG Media.

Teilen