Vox sucht nach 10 Jahren wieder "Traumhaus am Meer"

Die locker-leichte Dokusoap "Mein Traumhaus am Meer", in der Paare bei der Suche nach einem Ferienhäuschen begleitet werden, lief mit neuen Folgen zuletzt vor rund zehn Jahren bei Vox. Nun gibt es ein überraschendes Wiedersehen.



14.06.2018 - 15:08 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2018 - 15:08 Uhr

2007 feierte die Dokusoap "Mein Traumhaus am Meer" am späten Sonntagabend ihren Einstand im Voxprogramm und schlug sich dort so gut, dass eine zweite Staffel einen etwas prominenteren Sendeplatz bekam. Dann geschah zehn Jahre - außer einigen Wiederholungen - nichts. Doch nun meldet sich das von Fandango produzierte Format im Vox-Sommerprogramm etwas überraschend mit sechs neuen Folgen zurück.

Ab dem 9. Juli läuft die Traumhaus-Suche immer montags um 22:10 Uhr im Anschluss an "Goodbye Deutschland". Gegen die Fußball-WM muss die Reihe nicht ran, die befindet sich dann bereits in der Endphase und der Montag ist spielfrei. Wie gehabt werden in dem Format kaufwillige Interessenten mit ihren individuellen Wünschen auf der oft abenteuerlichen Suche nach ihrem Urlaubsdomizil begleitet. Die Zuschauer dürfen beim Blick in die häufig ungewöhnlichen Ferienhäuser natürlich ein wenig mitträumen. In der ersten Folge wird an der Costa Blanca und auf Island nach einem Domizil gesucht.

