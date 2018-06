Boning und von Tiedemann testen für NDR Kurorte

© NDR/Elbgorilla

Wigald Boning und Carlo von Tiedemann sind demnächst in einer neuen Sendung im NDR zu sehen, in der sie verschiedene Kurorte testen. Los geht es in Bad Pyrmont. Der Sender zeigt das neue Format am Sonntagnachmittag.



17.06.2018 - 10:38 Uhr von Timo Niemeier 17.06.2018 - 10:38 Uhr

Comedian und Moderator Wigald Boning hat sich für eine neue Sendung mit dem Moderator Carlo von Tiedemann zusammengetan, der für den NDR schon etliche Sendungen moderierte. Die beiden präsentieren ab Sonntag, den 8. Juli, ihre neue Sendung "Carlo und Wigald auf Tour". In dem Format testen sie verschiedene deutsche Kurorte, in der ersten Ausgabe sind sie in Bad Pyrmont.

Der NDR zeigt die Sendung nachmittags um 15:30 Uhr. Die zweite Ausgabe der neuen Reihe aus Heringsdorf auf Usedom ist für den 22. Juli angekündigt, auch hier ist der Sendeplatz der Sonntagnachmittag. Getestet wird alles, was Kurorte ausmacht, also etwa Bäder, Quellen und diverse Frühsport-Aktivitäten. Geschehen soll das natürlich auch immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Der Sender verspricht eine "Kur mit Nebenwirkungen".

