Sonya Kraus moderiert neue Rankingshow in Sat.1

Zuletzt ist Moderatorin Sonya Kraus vor allem im HR zu sehen gewesen, demnächst präsentiert sie auch wieder eine Show in Sat.1. Nach jahrelanger Abstinenz feiert sie damit also so etwas wie ihr Privat-TV-Comeback.



18.06.2018 - 08:17 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 08:17 Uhr

In den vergangenen Jahren ist es ziemlich ruhig um Sonya Kraus geworden, die zwischen 2000 und 2011 etliche Ausgaben von "talk talk talk" moderiert hat und auch sonst immer wieder bei ProSieben zu sehen war, etwa bei den Shows von Stefan Raab. Zuletzt kümmerte sich Kraus um ihre zwei Kinder, seit 2017 ist sie wieder verstärkt im Fernsehen zu sehen. Beim HR moderiert sie regelmäßig das tägliche Boulevardmagazin "maintower". Demnächst ist sie auch wieder bei Sat.1 zu sehen.

Sonya Kraus präsentiert beim Sender künftig die neue Rankingshow "Die Unglaublichsten…", Sat.1 bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden "Bild am Sonntag"-Bericht. Produziert wird die Sendung von RedSeven Entertainment. Weitere Details sind noch nicht bekannt, laut der "Bild" soll das neue Format erstmals im August zu sehen sein.

Gegenüber der "Bild am Sonntag" sagt Kraus, dass der Sender wegen des neuen Formats auf sie zugekommen sei. Kraus erklärt außerdem, wieso sie nun wieder verstärkt den Weg vor die Kameras sucht: "Inzwischen sind meine beiden kleinen Monster etwas selbstständiger, dass ich auch mal wieder über die Frankfurter Stadtgrenzen hinauskomme."

