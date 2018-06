Max Oppel wird News-Anchor im "Frühstücksfernsehen"

© Sat.1/André Kowalski

Am Freitag erhält das News-Team des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" Verstärkung. Dann wird erstmals Max Oppel durch die Nachrichten innerhalb der erfolgreichen Morgensendung führen. Er war bislang für die Deutsche Welle und Deutschlandfunk Kultur tätig.



19.06.2018 von Uwe Mantel

Neues Gesicht am Morgen bei Sat.1: Am kommenden Freitag sowie in der darauffolgenden Woche wird Max Oppel erstmals als News-Anchor im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" über die aktuelle Nachrichtenlage informieren. Er wechselt sich dabei mit Ina Dietz ab. Martin Haas, der mit einer kurzen Unterbrechung seit 1991 die Nachrichten im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" präsentiert hatte, war im März überraschend im Alter von nur 55 Jahren gestorben.

Der 1974 geborene Max Oppel war zuvor seit 2012 als Moderator und Reporter für die Deutsche Welle sowie seit 2014 auch für Deutschlandfunk Kultur tätig, wo er unter anderem das Magazin "Komporessor" moderierte. Weitere Stationen nach dem Literatur- und Geschichts-Studium und einem Volontariat an der Electronic Media School in Potsdam waren das RBB-Inforadio und DRadio Wissen.

