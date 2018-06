Neue ZDFneo-Sitcom "Tanken" läuft ab Ende Juli

© ZDF/Marion von der Mehden

Ende Juli wartet ZDFneo mit einer neuen Sitcom auf: "Tanken" läuft dann zwölf Wochen lang am späten Dienstagabend. Die deutsche Adaption des isländischen Originals spielt komplett an einer Tankstelle, die extra dafür gebaut wurde.



19.06.2018 - 12:55 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2018 - 12:55 Uhr

ZDFneo hat bekanntgegeben, wann die neue Sitcom "Tanken" zu sehen sein wird. Der Sender zeigt die Serie über die Nachtschicht einer Tankstelle ab dem 31. Juli wöchentlich immer dienstags ab 22:45 Uhr. Zum Sendestart werden sechs der insgesamt zwölf Folgen auch in der Mediathek zum Abruf bereitstehen. Wenn die sechste Folge schließlich bei ZDFneo gelaufen ist, kommen die restlichen Episoden auf einen Schlag in die Mediathek.

"Tanken" basiert auf dem isländischen Original "Næturvaktin", das bereits vor mehr als zehn Jahren beim Sender Stöð 2 zu sehen war. Inhaltlich geht es um Georg Bergstedt (Stefan Haschke), den degradierten Tagschicht-Leiter einer Provinz-Tankstelle. Seine Kollegin Jana LeLeur (Christina Petersen) ist ihm in die Quere gekommen und hat sich seinen Job geschnappt. Nun schiebt Stefan die Nachtschicht, dabei fühlt er sich eigentlich zu Höherem berufen. Das ist gar nichts für seine Kollegen Olaf (Daniel Zillmann) und Daniel (Ludwig Trepte). Stefan will jedoch beweisen, dass er besser ist, als seine Erzfeindin Jana.

Neben dem festen Hauptcast wird es in den verschiedenen Episoden auch immer wieder einige prominente Gesichter zu sehen geben, die als Gaststars Kurz-Auftritte haben. So sind unter anderem Eko Fresh, William Cohn, Dunja Hayali und der Youtuber Simon Desue in Episodenrollen zu sehen. Hinter der Sitcom steht die Letterbox Filmproduktion, die zu Studio Hamburg gehört. Als Regisseure von "Tanken" agieren Marc Schlegel, Joseph Orr und Martina Plura, die Drehbücher stammen von Gernot Gricksch (Headautor) und Julia Drache. Die Tankstelle wurde extra für die Dreharbeiten gebaut und komplett mit Fantasieprodukten ausgestattet.

"Inhaltlich ist ‘Tanken’ faszinierend, weil die Serie ausschließlich an einer Tankstelle spielt", sagte Michael Lehmann, Chef der Studio Hamburg Produktion Gruppe, vor einigen Monaten im Interview mit DWDL.de. "Für mich sind Tankstellen heutzutage so etwas wie moderne Meetingpoints unserer Gesellschaft, da treffen Menschen aufeinander. Und wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen Geschichten. Unsere Serie dreht sich mit subversiver Komik um Georg Bergstedt, den Chef, der stets die Ordnung will und das Chaos schafft und dessen zwei Mitarbeiter."

