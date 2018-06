Trotz Quotenrückgang: "Sing meinen Song" geht weiter

© VOX

Erst am Dienstag ist die aktuelle "Sing meinen Song"-Staffel zu Ende gegangen, die Show blieb in den zurückliegenden Wochen deutlich unter den Werten vergangener Jahre. Dennoch hat Vox nun bereits eine sechste Staffel für 2019 angekündigt.



20.06.2018 - 11:05 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 11:05 Uhr

Die Vox-Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht 2019 in die sechste Staffel. Das hat der Sender jetzt, nur einen Tag nach dem Finale von Staffel fünf, angekündigt. Über mögliche Änderungen im nächsten Jahr machte Vox zunächst keine Angaben. Das Format blieb in den zurückliegenden Wochen spürbar unter den Quoten der letzten Jahre zurück. So kamen die acht gezeigten Folgen im Schnitt nur auf 8,8 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe, 2017 waren es noch 14,2 Prozent. Das Finale musste mit 6,3 Prozent zudem einen neuen Tiefstwert hinnehmen, lief aber auch zeitgleich zur Fußball-WM.

Offiziell zeigt man sich beim Sender mit den Quoten zufrieden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Sendung in diesem Jahr nicht mehr die unangefochtene Nummer eins in der Dienstags-Primetime war. 2018 musste man immer wieder den RTL-II-Sozialdokus den Vortritt lassen. Und auch ohne die WM im Gegenprogramm fiel das Format bereits teilweise unter den Senderschnitt. Wie man diese Entwicklung konkret bewertet, wollte man bei Vox am Mittwoch auf Nachfrage nicht sagen. Es heißt lediglich, man sei zufrieden.

Nun laufen bereits erste Gespräche mit Künstlern für die 2019er-Staffel. Bevor es soweit ist, sind die Teilnehmer der diesjährigen Staffel aber noch einmal im Winter bei "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" zu sehen. Mark Forster, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und "Alphaville"-Sänger Marian Gold singen darin ihre liebsten Weihnachtslieder.

