Vox holt "Beat the Box" in den späten Abend

Die Sendung "Beat the Box" kehrt schon bald zurück ins Programm von Vox. Der Sender zeigt die neuen Ausgaben dann aber nicht wie zuletzt am Sonntagvorabend, sondern am späten Abend im Anschluss an neue Folgen von "Hot oder Schrott".



20.06.2018 - 14:58 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 14:58 Uhr

Mit "Beat the Box" hat Vox im Januar und Februar ein neues Format am Sonntagvorabend ausprobiert. In der Sendung treten verschiedene Kandidaten in Mini-Spielen gegeneinander an, sie kämpfen allerdings nicht Face-to-Face, sondern in einer Art Fernduell. Sie bekommen die Spiele nach Hause geschickt, Vox wechselt dann immer zwischen den Kandidaten. Mit im Schnitt 7,4 Prozent Marktanteil erzielte das Format auch recht ordentliche Quoten. Nun geht es im Juli auf einem anderen Sendeplatz weiter.

Die neue Staffel von "Beat the Box" startet am Dienstag, den 17. Juli. Die sieben Folgen der zweiten Staffel sind dann immer am späten Abend ab 22:15 Uhr zu sehen. Im Vorfeld zeigt Vox neue Ausgaben von "Hot oder Schrott - Die Allestester", dessen Primetime-Ausgaben waren im vergangenen Jahr schon ein großer Erfolg für Vox. Gut möglich, dass "Hot oder Schrott" damit auch "Beat the Box" anschiebt.

Darüber hinaus hat Vox nun auch neue Ausgaben der Dokusoap "Tierbabys - Süß und wild!" in Aussicht gestellt. Die achtteilige neue Staffel ist ab dem 14. Juli immer samstags ab 19:10 Uhr zu sehen. Zuletzt holte das Format gleich mehrfach zweistellige Marktanteile in der werberelevanten Zielgruppe.

