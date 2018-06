Angebot verbessert: Disney will mehr für Fox zahlen

© Walt Disney

Nachdem Comcast ein Angebot für 21st Century Fox vorgelegt hat, das deutlich über dem von Disney lag, hat der Medienkonzern nun nachgelegt. Disney hat sein Angebot deutlich aufgestockt und ist nun auch bereit, mehr als der Konkurrent zu zahlen.



20.06.2018 - 15:34 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 15:34 Uhr

Bereits im Dezember 2017 hat sich Disney mit Rupert Murdoch auf eine Übernahme großer Teile von 21st Century Fox geeinigt (DWDL.de berichtete). Disney wollte 52,4 Milliarden Dollar in Aktien zahlen, umgesetzt wurde die Übernahme bislang aber noch nicht. Im Gegenteil: Zuletzt wagte sich auch Comcast mit einem Gegenangebot zurück aufs Feld. Zuvor war man aus den Verhandlungen ausgestiegen, in der vergangenen Woche kam dann aber trotzdem ein Angebot. Und das lag rund 19 Prozent über dem von Disney. Comcast wollte zudem in bar zahlen.

Spätestens da war klar, das Disney sein Angebot noch einmal nachbessern muss. In dieser Situation hätte 21st Century Fox seinen Aktionären kaum empfehlen können, das deutlich niedrigere Disney-Angebot anzunehmen. Nun hat der Medienkonzern sein Angebot aber wie erwartet noch einmal verbessert. Disney ist nun bereit, 71,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Das sind fast 20 Milliarden mehr als noch zuvor und rund sechs Milliarden mehr als von Comcast geboten. Hinzu kommen noch fast 14 Milliarden Dollar Schulden, die Disney ebenfalls übernehmen würde.

Fox, das sich ja schon vor Monaten mit Disney einig war, sprach nun davon, dass das neue Disney-Angebot "überlegen" sei. Aber auch jetzt will Disney nur rund die Hälfte des Betrags in bar zahlen, den Rest in Aktien. Das deutlich verbesserte Angebot zeigt nun aber auch, wie ernst es Disney mit der Fox-Übernahme ist. Rupert Murdoch will einen großen Teil von 21st Century Fox verkaufen, dazu zählen unter anderem das traditionsreiche Hollywood-Studio Twentieth Century Fox sowie das Kabel- und das internationale Fernsehgeschäft. Auch der 39-prozentige Sky-Anteil, den Fox derzeit hält, wird verkauft.

"Die Übernahme von 21st Century Fox wird für die Aktionäre beider Unternehmen von großem finanziellen Wert sein. Nach sechsmonatiger Planung sind wir noch enthusiastischer und selbstbewusster in unserem Glauben, dass Fox in der strategischen Ausrichtung perfekt zu uns passt", sagte Disney CEO Bob Iger. "In einer Zeit des dynamischen Wandels in der Unterhaltungsindustrie wird uns die Kombination der verschiedenen Geschäfte von Disney und Fox es ermöglichen, ansprechendere und qualitativ hochwertige Inhalte zu schaffen."

