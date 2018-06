Sky zeigt Serien "Acht Tage" und "Das Boot" im Herbst

© Bavaria Film / Sky

Sky will in Zukunft bekanntlich auch stärker auf eigenproduzierte Fiction setzen. Mit "Babylon Berlin" hat man zuletzt einen ersten großen Aufschlag gewagt, im Herbst folgen mit "Acht Tage" und "Das Boot" zwei weitere Serien-Highlights.



Sky hat am Mittwoch bei den Screenforce Days in Köln die Ausstrahlung seiner Serien "Acht Tage" und "Das Boot" in Aussicht gestellt. "Acht Tage", das von der noch relativ jungen Produktionsfirma Neuesuper ("Hindafing") umgesetzt wird, geht am 26. Oktober auf Sendung und läuft dann immer freitags. Der Filmfernsehfonds Bayern unterstützt das Projekt mit 350.000 Euro, vom Medienboard Berlin-Brandenburg kommen zusätzlich 500.000 Euro. Weitere fast zwei Millionen Euro kommen aus dem German Motion Picture Fund.

In "Acht Tage" geht es um die voraussichtlich letzten Tage der Menschheit. Ein 60 Kilometer großer Meteor rast mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zu. Die Aufprallzone liegt mitten in Europa. Die Chance hier zu überleben: Gleich Null. Ganz Europa ist jetzt auf der Flucht. Und es bleiben nur noch acht Tage. Erzählt wird der drohende Weltuntergang aus der Sicht einer ganz normalen Familie. Vor dem Hintergrund der Katastrophe brechen verborgene und offene Konflikte auf, die sich zunehmend verdichten. Mit dabei sind unter anderem Mark Waschke, Devid Striesow und Fabian Hinrichs, in weiteren Hauptrollen Christiane Paul und Nora Waldstätten zu sehen.

Auch die groß erwartete Fortsetzung des Film-Klassikers "Das Boot" von Bavaria Fiction wird im Herbst bei Sky starten. Hier soll es im November losgehen, einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht. Das Budget liegt bei rund 26,5 Millionen Euro und die Serie ist als Fortsetzung angelegt, schließt also an den Film an anstatt ihn noch einmal neu zu erzählen. Anders als beim Film soll sich die Geschichte in der Serie nicht nur auf dem Boot abspielen, sondern auch an Land. Die Aufteilung Wasser/Land liegt bei etwa 50/50. Neben Tom Wlaschiha ("Game of Thrones") sind auch Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Rick Okon ("Tatort"), Vicky Krieps ("Phantom Thread") und viele weitere in der Serie zu sehen.

