Sixx, Maxx, Gold: Mit bewährten Genres in die neue Saison

© ProSieben MAXX/sixx/Sat.1 Gold

In den vergangenen Jahren hat ProSiebenSat.1 eine beachtliche Zahl an Sender-Beibooten gestartet, die inzwischen durchaus viele Eigenproduktionen zeigen. In der neuen Saison wollen Sixx & Co. aber vor allem auf bewährte Programmfarben setzen.



21.06.2018 - 12:12 Uhr von Alexander Krei , Köln21.06.2018 - 12:12 Uhr

Mit seinen kleinen Sendern befand sich ProSiebenSat.1 in der vergangenen Saison auf Erfolgskurs. Auch im Falle von Sixx gelang es, die Schwächephase zu überwinden. "2018 läuft für Sixx bisher hervorragend", bilanzierte Senderchefin Wiebke Schodder am Donnerstag auf den Screenforce Days und kündigte daher an, dort weitermachen zu wollen, wo man aufgehört hat. "Für die zentralen Themen im Leben von Frauen stehen bei uns einzigartige, starke Role-Models - Paula Lambert für alles rund um Liebe und Six, Enie van de Meiklokjes für den Food-Kosmos und Janin Ullmann für den perfekten Style."

Und so kündigte Sixx jetzt für die neue Saison an, Paula Lambert zusammen mit ihrem neuen Co-Host Lukas Klaschinski für zwei Primetime-Specials auf "Sexpedition" schicken zu wollen, in denen das Duo die Sexfantasien und -gewohnheiten der Deutschen beleuchtet. Im Herbst gibt es zudem neue Folgen von "Paula kommt - Sex & gute Nacktgeschichten" sowie die zweite Staffel der Call-in-Show "Paula kommt... am Telefon". Weiter geht's darüber hinaus mit "Sweet & Easy - Enie backt" sowie dem dazu passenden Foodmagazin.

Daneben besinnt sich Sixx auf zweite Erfolgsformate der Vergangenheit, die man zuletzt jedoch pausieren ließ. So wird es nach einjähriger Pause im August wieder "Promi Big Brother - Die Late-Night-Show" zu sehen geben und auch "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten deine Haut" kehrt nach längerer Abstinenz ins Programm zurück. Die lange Pause überrascht, war das Format in der Vergangenheit doch stets für hohe Quoten gut. Geplant sind sechs neue Folgen, in denen sich Randy Engelhard, Peggy Lou und Alexander Kroll um Tattoo-Sünden kümmern.

Im Serien-Bereich hat man sich den US-Hit "This is us" geangelt, der nach dem Flop bei ProSieben nun am 16. Juli in die zweite Staffel startet. Schon am 5. Juli meldet sich "Supergirl" zurück, ab dem 9. Juli geht es mit "Pure Genuis" und "Reign" weiter, ehe im Herbst "iZombie", "The Magicians", "Salem", "The Originals" und "The 100" folgen. In der Daytime versucht es Sixx darüber hinaus ab dem 23. Juli mit einem echten Klassiker: Hier wird künftig "Sex and the City" beheimatet sein.

Animes und Action bei ProSieben Maxx, Schlager und Tiere bei Sat.1 Gold

Bei ProSieben Maxx stehen dagegen vor allem neue Anime-Serien im Vordergrund. So wird "Detektiv Conan" zum ersten Mal seit zwölf Jahren mit neuen Folgen ins Free-TV zurückkehren - ab dem 22. Oktober jeweils montags bis freitags um 18:25 Uhr. Weitere Anime-Premieren in deutscher Erstausstrahlung sind "Erased - Die Stadt, in der es mich gibt" ab dem 13. Juli freitags um 23:00 Uhr sowie "K-Project" und "Rosario + Vampire", die ab dem 17. September beziehungsweise 5. Oktober ebenfalls am späten Freitagabend laufen werden. "Hunter X Hunter" läuft derweil ab dem 28. August täglich im Nachmittagsprogramm, im Herbst gibt's schließlich noch neue Folgen von "Naruto Shippuden".

Ausgebaut wird auch das Sportangebot, das neben NFL, Wrestling, der Drone Racing League und einem wöchentlichen eSports-Magazin neuerdings auch Beachvolleyball umfasst. Hinzu kommen zwei neue Eigenproduktionen in der Primetime: So startet am 13. September donnerstags um 20:15 Uhr das Action-Format "Hart. Härter. Höllencamp - Wer hält durch?" mit NFL-Experte Patrick Esume, der zehn Kandidaten in fünf Folgen vor physische und psychische Extremprüfungen stellt. Im Winter folgt zudem mit "Battle Buddies" ein Format, in dem sich Simon Gosejohann und Kevin Ray verrückte Wettkämpfe rund um den Globus liefern sollen.

Sat.1 Gold will ebenfalls weitere Eigenproduktionen an den Start bringen. "Mit einem breiten Programmangebot aus den Bereichen Musik, Tierhilfe, Kult-Serien, Crime und Recht wollen wir auch in der neuen TV-Saison zulegen", sagte Senderchefin Michaela Kiermaier. Gelingen soll das unter anderem mit gleich zwei Schlager-Formaten. Schon am 5. Juli startet "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" mit Moderator Matthias Killing, ab dem 16. August begeben sich Maximilian Arland und Eveyln Weigert in "Der Schlagerbulli - Heimat on Tour" auf eine Reise zu Anna Maria Zimmermann, Linda Hesse, Michael Holm und Ross Antony.

Jochen Bendel bekommt neben "Haustier sucht Herz" und der am 18. August startenden Sendung "Tierisch süß!" mit "Letzte Chance für vier Pforten" ab Herbst ein drittes Tier-Format. Darin will der ausgebildete Tiertrainer Hunden und Katzen durch gezieltes Training und Diät eine neue Lebensqualität geben. Abgerundet wird der Bereich der Eigenproduktionen bei Sat.1 Gold durch neue Folgen der Doku-Reihe "Im Kopf des Verbrechers" mit Joe Bausch sowie neue Staffeln von "Unschuldig schuldig?" und "Lenßen Live" mit Ingo Lenßen. Daneben ist dann auch noch Platz für Serien-Klassiker wie den "Bergdoktor", der sich am 9. Juli zurückmeldet, sowie "Love Boat" und "Hotel", die ab dem 16. Juli die Daytime ergänzen.

Und dann ist da auch noch kabel eins Doku, das seinen Marktanteil in der vergangenen Saison immerhin verdreifachen konnte, wie Senderchef Marc Rasmus heraustellte. "In der neuen TV-Saison möchten wir unseren Erfolg weiter ausbauen, unsere Strategie beinhaltet ein maximal breites, aber gleichzeitig auch klar strukturiertes Programmschema sowie starke Charaktere." Dazu gehören etwa Gordon Ramsey und William Shatner. Den Programmschwerpunkt will kabel eins Doku in der kommenden Saison übrigens auf das Label "Geheimnisvolle Phänomene" mit Formaten über Verschwörungstheorien, mysteriöse Vorgänge und überirdische Erscheinungen legen.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen