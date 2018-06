kabel eins: Rosin speckt ab, Rasmus rüstet auf

© kabel eins

Nachdem es kabel eins in Sachen Eigenproduktionen schon schlicht an Masse mangelte, kündigt Senderchef Marc Rasmus nun gleich acht neue Formate an. Besonders hebt er das neue Frank-Rosin-Format hervor, in dem der selbst abspecken will.



21.06.2018 - 11:23 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2018 - 11:23 Uhr

Mehr Investitionen in eigenes Programm - das ist allgemein der Trend dieser Screenforce Days. Und da steht auch kabel eins nicht abseits. Senderchef Marc Rasmus: "In der neuen Saison stützen wir unsere wichtige Programmsäule Factual mit einer echten Offensive und so viel frischen Formaten wie noch nie. Dabei bleiben wir unserem Anspruch treu: bodenständig, nah dran mit einem unverblümten, sorgfältigen und gerne auch außergewöhnlichen Blick auf die Themen."

Für den Dienstagabend kündigt er etwa ein neues Format mit Frank Rosin an, dem wohl bekanntesten Sendergesicht, das kabel eins zu bieten hat. In "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" will er nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch gleich selbst mit Abspecken. Er tritt in seiner eigenen Show gegen andere Abnehmwillige an. Wer zu wenig Pfunde verliert, fliegt raus. Spannend wird also, ob er es selbst ins Finale schafft, oder nicht. Zu sehen sein wird der "Fettkampf" im Winter.

Nachdem RTL II mit seinen Sozialdokus derzeit riesige Erfolge feiert, nimmt sich auch kabel eins dieses Themas an und zeigt "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel". Gezeigt werden soll das Leben der Stammgäste von Kiosken in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Ebenfalls für den Dienstag: "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" über den Alltag von Klinik-Mitarbeitern - vom Verwalter des Zentrallagers über die OP-Reiniger bis zum Chefarzt. Und in "Urlaub für Anfänger - Unsere erste Auslandsreise" werden Paare und Familien - wie der Name schon sagt - bei ihrer ersten Auslandsreise begleitet.

Auch für den Sonntag hat man einige neue Formate in Aussicht gestellt: Im "Urlaubsreport - So machen wir Deutschen Ferien" will man Fakten zum Thema Urlaub zusammentragen, in "Abenteuer Leben Spezial: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt" spürt Dirk Hoffmann Originalrezepte internationaler Lieblingsgerichte auf, zudem will kabel eins im Herbst den "spektakulärsten Verschwörungstheorien" auf den Grund gehen.

Ein neues Format gibt's auch für den Vorabend, wo man vor allem ab 19 Uhr noch mit Problemen zu kämpfen hat. Im September testet man dort "Koch die Box". Drei küchenerfahrene Hobbykoch-Paare treten darin gegeneinander an. Sie erhalten eine Box mit Zutaten und sehen dann einen Clip, in dem ein Profi-Koch daraus ein Gericht zaubert - allerdings nur ein einziges Mal und ohne Unterbrechung. Dann geht es darum, dieses Gericht möglichst perfekt nachzukochen. Schon im August versucht's kabel eins zudem am Vorabend nochmal mit "Gekauft, gekocht, gewonnen".

Zu feiern gibt's bei kabel eins zudem auch noch ein Jubiläum. Das Label "Die besten Filme aller Zeiten" wird 20. Der Sender verspricht ein "Kult-Film-Feuerwerk". Kult ist auch der Komiker Otto, der bald seinen 70. Geburtstag feiert. kabel eins wird dazu ein Sonderprogramm mit mehreren Otto-Filmen sowie "Otto - Die Doku" zeigen.

