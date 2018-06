UFA verkauft RTL-Soap "GZSZ" erstmals ins Ausland

© UFA/Rolf Baumgartner

Die RTL-Dauersoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") ist demnächst auch in Frankreich und Belgien zu sehen. UFA Serial Drama hat die Serie erstmals ins Ausland verkauft, zugeschlagen haben ausgerechnet zwei öffentlich-rechtliche Sender.



21.06.2018 - 10:02 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 10:02 Uhr

Seit 1992 ist "GZSZ" nun schon bei RTL zu sehen und in dieser Zeit ist die Serie zu einem der wichtigsten Stützpfeiler des Senders geworden. Regelmäßig schauen fast drei Millionen Menschen zu, der Marktanteil liegt nicht selten bei mehr als 20 Prozent. Nun ist es UFA Serial Drama gelungen, die Serie erstmals ins Ausland zu verkaufen. Ab Juli wird "GZSZ" auch in Frankreich und Belgien zu sehen sein.





Unter dem Titel "Au Rythme de la vie" ("Im Rhythmus des Lebens") läuft "GZSZ" in einer synchronisierten Fassung ab Juli in den beiden Ländern. Zugeschlagen haben mit France 2 (Frankreich) und La Deux (Belgien) ausgerechnet zwei öffentlich-rechtliche Kanäle. Beide Sender steigen mit Folge 6.063 in die Serie ein, diese lief erstmals im August 2016 bei RTL. France 2, der größte öffentlich-rechtliche Sender Frankreichs, will zunächst 80 Folgen werktags um 9:50 Uhr ausstrahlen.

"GZSZ"-Produzentin Petra Kolle sagt: "Wir freuen uns sehr, dass ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ jetzt auch in Frankreich und Belgien zu sehen ist. Ein Beweis dafür, dass wir mit unseren Geschichten nicht nur den deutschsprachigen Raum erreichen, sondern auch den internationalen Markt. Der Verkauf ist ein weiterer Meilenstein in der beispiellosen Erfolgsgeschichte von ‘GZSZ’."

