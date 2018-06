Alicia Remirez wird Geschäftsführerin von Olga Film

© DWDL © Balbina Film

Zuletzt verantwortete sie bei der UFA als Produzentin die Serie "Ein starkes Team", nun wechselt die ehemalige Sat.1-Fictionchefin Alicia Remirez zur Constantin-Tochter Olga Film. Dort wird sie die Geschäfte gemeinsam mit Viola Jäger verantworten.



21.06.2018 - 12:27 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 12:27 Uhr

Die Constantin-Film-Tochter Olga Film bekommt eine weitere Geschäftsführerin. Wie das Unternehmen nun mitgeteilt hat, wird Alicia Remirez ab dem 1. August als Produzentin und Co-Geschäftsführerin zur Produktionsfirma hinzustoßen. Gemeinsam mit Viola Jäger wird Remirez damit künftig die Geschäfte des Unternehmens leiten. Zuletzt arbeitete sie bei UFA Fiction als Produzenten von "Ein starkes Team", diesen Job übernimmt bekanntlich Lena Kraeber (DWDL.de berichtete).

Alicia Remirez sagt zu ihrem neuen Job: "Ich freue mich riesig auf die Arbeit an Viola Jägers Seite. Wir ergänzen und bereichern uns perfekt und teilen die Leidenschaft für gute Geschichten. Kaum eine Firma steht so sehr für die Verbindung von Qualität und Unterhaltung - dementsprechend ist es eine Ehre, Teil der Olga Film zu werden." Viola Jäger ergänzt: "Alicia ist eine der besten Programmmacherinnen in Deutschland. Ich bin mehr als stolz, gemeinsam mit ihr das TV-Engagement der Olga Film weiter auszubauen."

Neben vielen Fernsehfilmen hat Olga Film zuletzt auch die neue ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" produziert, die ab September im Ersten zu sehen sein wird. Auch die ZDF-Reihe "Kommissarin Lucas" wird seit 2003 von der Produktionsfirma verantwortet. Alicia Remirez selbst war 14 Jahre lang bei Sat.1 und verantwortete dort die Abteilung für TV-Filme, 2008 wechselte sie dann auf die Produzenten-Seite. Zunächst arbeitete sie bei Producers at Work, später als freie Produzentin und seit 2016 schließlich bei der UFA.

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien bei Constantin Film, sagt: "Mit Alicia Remirez bekommt Olga Film eine großartige Produzentin und Geschäftsführerin, die zusammen mit Viola Jäger das Unternehmen in eine wunderbare und erfolgreiche Zukunft führen wird. Wir sind sehr stolz auf dieses 'Powerhaus' und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

