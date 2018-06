"Babylon Berlin": Das Erste räumt den "Tatort"-Termin frei

© X Filme/Degeto/Sky/Beta Film

Ende September wird "Babylon Berlin" erstmals im Free-TV zu sehen sein. Zum Start räumt die ARD sogar den aufmerksamkeitsstarken Sendeplatz des "Tatorts" frei. Die weiteren Folgen sind aber an einem anderen Tag zu sehen.



21.06.2018 von Alexander Krei, Köln

Fast ein Jahr nach der Erstausstrahlung bei Sky wird "Babylon Berlin" seine Free-TV-Premiere im Ersten feiern. Auf den Screenforce Days in Köln machte ARD-Programmdirektor Volker Herres dem Rätselraten ein Ende und verriet den Sendetermin. Demnach geht es am 30. September um 20:15 Uhr los - an einem Sonntagabend. Der "Tatort" muss an diesem Tag ausnahmsweise eine Pause einlegen.

"Die Serie hat die größte Bühne verdient und das ist der Sonntag", erklärte Herres. Zum Start wird es gleich drei Folgen am Stück zu sehen geben, die weiteren Folgen sollen dann aber nicht mehr sonntags, sondern jeweils am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. In der ersten Wochen laufen auch hier drei Folgen am Stück, danach setzt die ARD auf Doppelfolgen.

Dass "Babylon Berlin" für Sky bereits ein großer Erfolg war, stört Herres zumindest offiziell nicht. In Köln verwies er darauf, dass der Pay-TV-Sender "ein eigenes Publikum" habe und man im Ersten stattdessen "die Grundgesamtheit von 80 Millionen Menschen" ansprechen werde. Vom Quoten-Erfolg dürfte letztlich auch abhängen, ob die Serie eine dritte Staffel erhalten wird. Sky machte jedenfalls keinen Hehl daraus, gerne weitermachen zu wollen.

Christine Strobl, Programmgeschäftsführerin der ARD Degeto: "'Babylon Berlin' ist das Serienhighlight des Jahres und die derzeit spannendste und innovativste Serie aus Deutschland. Ohne den Mut und die Leidenschaft aller Beteiligten wäre dieses Projekt so nie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen realisiert worden. Wir setzen mit 'Babylon Berlin' weiter auf deutsche Qualitätsserien made by ARD Degeto."

