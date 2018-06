"Herzensbrecher" Böer steigt bei ZDF-Serie "Dr. Klein" ein

© ZDF/Markus Fenchel

Derzeit entsteht in Stuttgart und Umgebung die fünfte Staffel der ZDF-Serie "Dr. Klein". Hauptdarstellerin Christine Urspruch bekommt in den neuen Folgen Verstärkung, so übernimmt Simon Böer eine Hauptrolle.



21.06.2018 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 14:15 Uhr

Bei der letzten Staffel von "Dr. Klein" musste das ZDF empfindliche Reichweiten- und Marktanteilsverluste hinnehmen. Die zwölf gezeigten Folgen kamen im Schnitt auf nur noch etwas mehr als drei Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 11,9 Prozent. Zur Erinnerung: Die vierte Staffel lief 2017 erstmals am Samstagvorabend. Staffel eins erreichte im Schnitt noch vier Millionen Zuschauer - allerdings freitags. Zur neuen Staffel müssen sich die Fans der Serie auf einige Änderungen einstellen, so gibt es unter anderem zwei neue Darsteller.

Neben Mai Duong Kieu wird auch Simon Böer eine Hauptrolle übernehmen. Böer dürfte den ZDF-Zuschauern bereits bekannt sein, er stand zwischen 2013 und 2016 für die Serie "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen" vor der Kamera, darin spielte er einen alleinerziehenden Vater. Neben Christine Urspruch und den zwei Neuen gibt es ein Wiedersehen mit Renan Demirkan, Simon Licht, Martina Eitner-Acheampong, Manou Lubowski, Maresa Hörbiger und anderen. Regie führen erneut Rainer Matsutani, Gero Weinreuter und Käthe Niemeyer. Produziert wird "Dr. Klein" von Bavaria Fiction. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen der fünften Staffel dauern nun noch bis voraussichtlich November. Gezeigt wird die neue Staffel dann Anfang des kommenden Jahres. Auch inhaltlich wird sich in Staffel fünf einiges ändern: So zieht Dr. Kleins neuer Lebensgefährte Volker Beier (Manou Lubowski) samt Tochter bei ihr ein - seine vielen Möbel bringen Valeries Vater Peter (Karl Kranzkowski) auf die Palme. Veränderungen gibt es auch in der Klinik. Weil Dr. Lang (Simon Licht) nach seinem mysteriösen Unfall noch immer im Koma liegt und Frau Dr. Haller (Clelia Sarto) Stuttgart verlässt, stellt Professorin Gül (Renan Demirkan) zwei neue Kollegen ein: die Assistenzärztin Linda Schmidt-Chen (Mai Duong Kieu) und den Anästhesisten Dr. Haas (Simon Böer), Valeries erste große und unglückliche Liebe. Doch dann müssen alle um ihre Arbeitsplätze bangen, denn die Stadt erwägt eine Privatisierung des Krankenhauses und beauftragt den Wirtschaftsprüfer Chris Brandt (Joshua Grothe).

Teilen