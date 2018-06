RTL schließt Sony-Deal für seinen VoD-Dienst Watchbox

© RTL interactive

Durch eine Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment Deutschland sichert sich die Mediengruppe RTL Deutschland über 160 Stunden Programm für das Streamingangebot Watchbox. Im Fokus stehen vor allem Formate aus dem Bereich Animation.



22.06.2018 - 11:01 Uhr von Alexander Krei 22.06.2018 - 11:01 Uhr

RTL will das im vergangenen Jahr aus Clipfish hervorgegangene VoD-Portal Watchbox durch ein erweitertes Serien-Angebot starten. Wie die Mediengruppe am Freitag mitteilte, hat man mit Sony Pictures Entertainment Deutschland eine Partnerschaft vereinbart, die Watchbox-Nutzern ab der kommenden Woche kostenloses Streaming von Filmen und Serien aus dem Sony-Pictures-Portfolio ermöglicht. Insgesamt geht es um über 160 Stunden zusätzliches Programm für Watchbox.

Im Mittelpunkt steht vor allem das Genre "Animation". Künftig wird bei Watchbox unter anderem die jeweils erste Staffel der in Japan produzierten Anime-Marvel-Klassiker "Blade", "Ironman", "Wolverine" und "X-Men" zu sehen sein. Hinzu kommen die Anime-Filme "Streamboy" und "First Squad". Aber auch "Final Fantasy VII: Advent Children", "Resident Evil: Degeneration" sowie die Tragikomödie "Der Tintenfisch und der Wal" und "John Carpenter's Vampires: Los Muertos" sind Teil des Deals.

Hinzu kommt die US-Dramaserie "The Beast", in der Patrick Swayze die letzte Rolle vor seinem Tod spielte. Die Serie handelt vom erfahrenen FBI Agenten Charles Barker (Patrick Swayze) und dessen ihm neu zugeteilten jungen Partner Ellis Dove (Travis Fimmel). Barkers Methoden werden kritisch betrachtet, weshalb das FBI ihn kritisch beobachtet. Dove, der gegen ihn ermitteln soll, ist zwiegespalten: Soll er loyal zu seinem Partner sein, oder diesen aufgrund seiner überharten Art an seine Vorgesetzten verraten.

"Wir möchten unsere User mit außergewöhnlichen Filmen und Serien abseits des Mainstreams inspirieren. Unsere Partnerschaft mit Sony Pictures ist dabei ein weiterer Schritt beim Ausbau unseres attraktiven Serien- und Filme- Portfolios für unsere Nutzer"., sagte Thorsten Sandhaus, der Watchbox bei RTL interactive leitet. Kerstin Gühne, Senior Vice President Sony Pictures Entertainment: "Es freut uns, dass Film- und Serienfans künftig auch Sony Inhalte via Watchbox auf einer Vielzahl an Endgeräten abrufen können."

