RTL zeigt "Einstein Junior" samstags zur besten Sendezeit

Vier Folgen seiner neuen Show "Einstein Junior" wird RTL in diesem Sommer zeigen, nun hat der Sender auch den konkreten Start-Termin bekanntgegeben. Die Show läuft nach der Fußball-WM immer samstags zur besten Sendezeit.



22.06.2018 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2018 - 11:12 Uhr

In diesen Tagen werden vier Ausgaben der neuen RTL-Show "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" aufgezeichnet, nun hat der Sender auch verraten, wann das Format im Fernsehen zu sehen sein wird. Die vier Folgen laufen ab dem 21. Juli immer samstags zur besten Sendezeit. Moderiert wird die Show von Max Giermann, der während der Show immer wieder in einige seiner bekanntesten Rollen schlüpfen soll. So wird der Moderator unter anderem als Jorge Gonzalez, Karl Lagerfeld, Jogi Löw, Markus Lanz und Donald Trump zu sehen sein. Auch Albert Einstein wird Giermann parodieren - diese Figur wurde extra für die Show entwickelt.

Im Mittelpunkt der Show stehen aber nicht Giermann und seine Parodien, sondern clevere Kinder. In jeder Ausgabe treten Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren gegeneinander in einem Turnier gegeneinander an. In 3er Teams müssen sie Herausforderungen bewältigen, bei denen es um Wissen und Schnelligkeit, aber auch um Taktik und Teamfähigkeit geht. So sollen sie zum Beispiel einen kompletten Kartensatz in der richtigen Reihenfolge wiedergeben, immer komplexer werdende Gleichungen im Kopf rechnen, komplizierte Wörter rückwärts buchstabieren oder das gesamte Flughafen-Streckennetz Deutschlands aufsagen. Weil man einige Dinge davon als Kind unmöglich wissen kann, haben die jungen Teilnehmer vor der Aufzeichnung ein Lernpaket zugeschickt bekommen, mit dem sie für die Sendung trainieren konnten.

In jeder Show kämpfen die Kids um möglichst viele Punkte, um ins Finale einzuziehen. Im Finale spielen die beiden besten Teams gegeneinander. Dort müssen sie unter Zeitdruck komplizierte Logik- und Rechenaufgaben meistern. Jedes Kind kann für sein Team Geld erspielen, das in einen Jackpot wandert. Dabei kann das Siegerteam bis zu 60.000 Euro gewinnen. Produziert wird "Einstein Junior" von Warner Bros. International Television, das zuletzt auch unter anderem für die Quizshow "500" mit Günther Jauch verantwortlich war. Mit diesem Format gibt es aufgrund der schlechten Quotenentwicklung im vergangenen Jahr 2018 aber kein Wiedersehen.

