Grimme Online Award: Keine Preise für Info-Formate

© Grimme-Institut

Am Freitag ist der Grimme Online Award verliehen worden. Besonders auffällig: Von sieben nominierten Angeboten aus der Kategorie Information wurde keins ausgezeichnet. Der Juryvorsitzende wollte das aber nicht als Signal für mangelnde Qualität verstanden wissen.



23.06.2018 - 10:52 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2018 - 10:52 Uhr

Bei der Vergabe des Grimme Online Awards sind am Freitag in der Kölner Flora acht verschiedene Angebote oder Personen ausgezeichnet worden. Kein Gewinner kam allerdings aus der Kategorie Information, wo immerhin sieben Angebote nominiert waren, darunter unter anderem das Medienjournalismus-Portal "Übermedien" von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz sowie das Funk-Format "Jäger & Sammler" und das Y-Kollektiv.

Der Juryvorsitzende Kai Heddergott erklärte bei der Verleihung im Bühnengespräch mit der Vorsitzenden der Nominierungskommission Kübra Gümüsay, dass er das aber nicht als inhaltliches Signal verstanden wissen wolle: "Aus den Vorschlägen, die uns durch die Vorarbeit der Nominierungskommission vorlagen, haben wir dieses Jahr die maximale Zahl an Preisträgern identifiziert und zufällig ergab es sich, dass keiner aus der Kategorie Information kam."

Und so kamen die Gewinner allesamt aus den anderen Kategorien. Im Bereich Wissen und Bildung wurden der Youtube-Kanal maiLab (Funk) und das Portal "RiffReporter" ausgezeichnet. Auf maiLab, das auch den Publikumspreis erhielt, erläutert die promovierte Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim wissenschaftliche Zusammenhänge, ausgehend von Alltagsproblemen. Der Ton bleibe dabei ungemein leicht, so die Jury in der Begründung, "ohne dass man je das Gefühl hat, dass sie sich vor den schwierigen Aspekten ihrer Themen drücken. Das wirkt geradezu schwerelos, aber dahinter steckt hohe, preiswürdige Kunst." Das Portal "RiffReporter" überzeuge laut Jury nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit einer "zukunftsweisenden" Finanzierungsform. Für "RiffReporter" wurde eine Genossenschaft gegründet, an der sich die Nutzer beteiligen können.

In der Kategorie Kultur und Unterhaltung gab es gleich vier Gewinner, darunter das WDR-Angebot "Mädelsabende". Die Jury lobt das Instagram-Format als "eigenständige publizistische Leistung". Auch der Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" wurde ausgezeichnet, die Machen würden Bildung auf "ungemein unterhaltsame Art" vermitteln. Mit "Ein deutsches Dorf" wurde auch das Projekt des 37. Abschlussjahrgang der Henri-Nannen-Journalistenschule geehrt. Den letzten Award in der Kategorie Kultur und Unterhaltung erhielt mit "Bewegte Jahre – auf den Spuren der Visionäre" das Webangebot des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe.

In der Kategorie Spezial setzte sich das Projekt "Deutschland spricht" von "Zeit Online" durch. Dort wurden mittels eines Algorithmus vor der Bundestagswahl gänzlich unbekannte und politisch kontroverse Paare für ein Gespräch zusammengebracht. Für seine persönlichen Leistungen im Bereich der Barrierefreiheit geehrt wurde Raul Krauthausen.

Alle Sieger im Überblick

Kategorie Information

Crowdspondent – Deine Reporter

Deutschland3000

Die Akte Amri – Und der Staat sah zu

Jäger & Sammler

Übermedien

Volk und Vertreter

Y-Kollektiv

Kategorie Wissen und Bildung

Das Geheimnis des Groove

Die Anachronistin

Die Grotte von Chauvet

maiLab

RiffReporter

Schmerz

so geht MEDIEN

Kategorie Kultur und Unterhaltung

Bewegte Jahre. Auf den Spuren der Visionäre

Bohemian Browser Ballett

EDITION F

Ein deutsches Dorf

Eine Kirche wird zur Moschee

Halbe Katoffl Podcast

KiKANiNCHEN-App

Mädelsabende

Sommers Weltliteratur to go

Straßenbilder – Mozart, Marx und ein Diktator

Was denkst du denn?

Kategorie Spezial

Deutschland spricht

Digitalcourage e.V.

Raul Krauthausen für persönliche Leistung

Publikumspreis

maiLab

Teilen