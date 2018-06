Comedy Central grillt Bruce Willis Ende Juli

© Comedy Central

Die "Roasts" gehören seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Programms von Comedy Central, in diesem Jahr ist nun Bruce Willis an der Reihe. Zu sehen gibt's seinen Roast Ende Juli, zuvor werden nochmal die Roasts von Trump und Sheen wiederholt.



25.06.2018 - 11:21 Uhr von Uwe Mantel 25.06.2018 - 11:21 Uhr

Am 30. Juli um 22 Uhr zeigt Comedy Central hierzulande den "Roast of Bruce Willis" im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Die Roasts von Comedy Central gibt es seit 2003. Ein Prominenter nimmt darin auf einer Bühne Platz, während der Reihenach verschiedene Kollegen und Weggefährten Spottreden auf ihn halten und ihm beispielsweise besonders peinliche Momente unter die Nase reiben.

Als Roast-Master und Moderator fungiert diesmal Schauspieler und Filmemacher Joseph Gorden-Levitt. Der erklärt: "Bruce ist schon mein ganzes Leben ein Vorbild für mich. Es war eine große Ehre für mich, mit ihm zu arbeiten und ihn quasi zu spielen, als wir gemeinsam 'Looper' gedreht haben. Er war immer außerordentlich warmherzig und großzügig zu mir. Entsprechend groß ist meine Vorfreude darauf, ihn im Fernsehen völlig rücksichtslos zu verspotten."

Zur Einstimmung zeigt Comedy Central am 28. Juli um 0:05 Uhr nochmal den Roast von Donald Trump aus dem Jahr 2011 - also weit vor seiner Präsidentschaft. Ebenfalls aus dem Jahr 2011 stammt der "Roast of Charlie Sheen", der einen Tag später nochmal wiederholt wird. Direkt vor dem Willis-Roast zeigt Comedy Central ab 20:45 Uhr drei "Friends"-Folgen, in denen Bruce Willis in einer Gastrolle als einschüternder Vater von Ross' neuer Freundin zu sehen ist.

Während die Roasts bislang stets aus den USA übernommen wurden, kündigte Mark Specht, SVP und General Manager von Viacom in Deutschland, im DWDL.de-Interview jüngst an, dass man sich im Zuge des Ausbaus von Comedy Central, das ab 2019 rund um die Uhr sendet, sowie mit Blick auf die zunehmende Bedeutung von lokalen Eigenproduktionen auch "gut vorstellen" könne, "bald erstmals auch einen deutschen Promi zu roasten".

