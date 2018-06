Klaas Heufer-Umlauf moderiert erneut Medientage-Gipfel

© Medientage München

Im vergangenen Jahr hat Klaas Heufer-Umlauf bei den Medientagen München mit einer provokanten Frage an Burda-Vorstand Philipp Welte für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Jahr wird Heufer-Umlauf erneut den Medientage-Gipfel moderieren.



25.06.2018 - 14:48 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2018 - 14:48 Uhr

Zwischen dem 24. und 26. Oktober stehen die 32. Medientage München an, erstmals findet die Veranstaltung damit im neuen Congress Center Nord statt. Nun haben die Veranstalter einen kleinen Ausblick auf den Kongress gegeben. So steht inzwischen fest, dass Klaas Heufer-Umlauf erneut den Medientage-Gipfel moderieren wird, nach 2017 und 2014 zum dritten Mal. Im vergangenen Jahr sorgte Heufer-Umlauf für einen heiteren Moment, als er Burda-Vorstand Philipp Welte fragte, ob der mit seinem Verlag in Sachen alternative Fakten nicht einen Wettbewerbsvorteil habe (DWDL.de berichtete).

Das Motto der diesjährigen Medientage lautet "Engage! Shaping Media Tech Society". Diskutiert werden soll, wie Medien und Gesellschaft die fortschreitende Technisierung nutzen können, um eine Infrastruktur zu formen, die der Aufgabe und Verantwortung der Medien gerecht wird. Internationale Speaker äußern sich in Themenspecials zu Blockchain, China, Artificial Intelligence, Virtual Reality und einigen weiteren aktuellen Bereichen. Weitere Speaker neben Klaas Heufer-Umlauf sind Heidi Blake, Investigations Editor von Buzzfeed UK, und Internet-Kritiker Andrew Keen. Auch Fotojournalistin Julia Leeb wird auf den Medientagen München sprechen, der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Staaten in Umbruchsituationen und Kriegsgebieten wie dem Kongo, Ägypten, Syrien, Libyen, Iran und Afghanistan.

