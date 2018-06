"Motive to Murder": Neue True-Crime-Reihe bei A&E

© A&E

Schon jetzt nimmt das True-Crime-Genre einen beachtlichen Teil des A&E-Programms ein, im September startet ein weiteres Format. Am Vorabend läuft dann "Motive to Murder", das zeigen will, wie Menschen zu Mördern werden.



26.06.2018 - 13:21 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2018 - 13:21 Uhr

In "The First 48" beschäftigt sich A&E auch derzeit schon mit echten Kriminalfällen, ab dem 1. September kommt mit "Motive to Murder" ein weiteres True-Crime-Format am Vorabend dazu. Immer ab 19:25 Uhr werden dann zwei von insgesamt 78 Folgen in deutscher Erstausstrahlung zu sehen sein.

Die Doku-Reihe beleuchtet in jeder Folge einen Mordfall, der medial um die Welt ging, darunter das Attentat auf die Politikerin Gabrielle Giffords und die Frauen-Morde des australischen Serienkillers Paul Charles Denyer. Profiler und Mordermittler analysieren die Psyche der Täter und gehen dabei insbesondere der Frage auf den Grund, welches Motiv dem Mord zugrunde lag.

Teilen