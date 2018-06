Talks zum Asyl-Streit: Seehofer im Ersten, Scholz im ZDF

© WDR/Annika Fußwinkel

Vor dem EU-Gipfel spitzt sich der Asyl-Streit in der Union weiter zu. Anlässlich dessen wird sich CSU-Chef Horst Seehofer am Mittwoch den Fragen von Sandra Maischberger stellen. Im ZDF meldet sich Vizekanzler Olaf Scholz zu Wort.



26.06.2018 - 16:21 Uhr von Alexander Krei 26.06.2018 - 16:21 Uhr

Der Streit zwischen CDU und CSU schwelt nun schon seit einigen Tagen und dürfte zum Ende der Woche hin mit dem EU-Gipfel in die entscheidende Phase gehen. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht CSU-Chef Horst Seehofer, der sich als Bundesinnenminister in der Asyldebatte gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt.

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel will sich Seehofer nun noch einmal im Fernsehen zu Wort melden. Am Mittwochabend wird er ab 22:45 Uhr in der ARD-Talkshow "Maischberger" zu Gast sein. Wie der Sender mitteilte, ist zunächst ein Einzelgespräch zwischen Moderatorin Sandra Maischberger und dem Innenminister geplant. Als weitere Gäste sind die "SZ"-Innenpolitikchefin Ferdos Forudastan, "Stern"-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges und "Cicero"-Chefredakteur Christoph Schwennicke mit dabei.

Der bevorstehende EU-Gipfel und die Koaltionskrise sind darüber hinaus auch Themen einer Sondersendung im ZDF, die ebenfalls für den Mittwoch geplant ist. Dort stellt sich SPD-Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz ab 19:15 Uhr in "Was nun, Herr Scholz?" den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten.

