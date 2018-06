Ex-"Buzzfeed"-Chefin leitet künftig tagesschau.de

© NDR/Caroline Pitzke

Gerüchte hat es schon seit einiger Zeit gegeben, nun kommt die Bestätigung der ARD: Mit Juliane Leopold soll die ehemalige Deutschland-Chefin von "Buzzfeed" neue Redaktionsleiterin von tagesschau.de werden. Sie beriet die Macher bereits seit 2016.



26.06.2018 - 17:23 Uhr von Timo Niemeier

Juliane Leopold wird zum 1. Juli neue Redaktionsleiterin von tagesschau.de, das haben die ARD-Intendanten auf ihrer Sitzung in Berlin auf Vorschlag des NDR beschlossen. Leopold ist bereits seit einiger Zeit mit der Redaktion verbunden, seit 2016 berät sie tagesschau.de in der strategischen Entwicklung, künftig wird sie das Portal also leiten. Sie folgt damit auf Christiane Krogmann, die auf eigenen Wunsch wieder die Funktion als Chefin vom Dienst der Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20 Uhr übernimmt.

Leopold studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und baute ab 2014 als Gründungs-Chefredakteurin das deutsche "Buzzfeed" mit auf. Seit 2016 arbeitet sie als freie Journalistin, Daten-Analystin und strategische Beraterin. Vor ihrer Zeit bei "Buzzfeed" war sie auch schon für die "Neue Zürcher Zeitung", "Freitag" und "Zeit" tätig.

NDR-Intendant Lutz Marmor sagt zur Personalie: "Juliane Leopold bringt beste Voraussetzungen mit: große Nachrichtenkompetenz, umfassende Online-Kenntnisse, Freude an der Teamarbeit. Mit ihr wird ARD-aktuell das Profil von tagesschau.de weiter schärfen." Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, ergänzt: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Juliane Leopold. Sie ist außerordentlich innovativ und seit Jahren erfolgreich im Online-Nachrichtengeschäft. Gemeinsam mit ihr möchten wir die Tagesschau als verlässlichen Nachrichtenbegleiter unserer User in der digitalen Welt weiter stärken."

