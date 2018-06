Wolfram Winter wird Vorstand bei Heller & Partner

© Heller & Partner

Der Aufsichtsrat der heller & partner Marketing Services AG hat Professor Wolfram Winter mit Wirkung zum 1. Juli 2018 zum Vorstand bestellt. Seine Arbeit begann aber schon früher: In den vergangenen Wochen mischte er bereits in der Krisenkommunikation von WDR-Intendant Tom Buhrow mit.



27.06.2018 - 12:27 Uhr von Thomas Lückerath 27.06.2018 - 12:27 Uhr

Er lehrt weiter als Honorarprofessor an der Hochschule Macromedia, leitet den Ausschuss für Medienpolitik des Wirtschaftsbeirates Bayern und hat kürzlich erst in die Produktionsfirma Pictures in a Frame investiert (DWDL.de berichtete), aber ab 1. Juli hat der ehemalige Sky-Kommunikationschef Wolfram Winter auch wieder so etwas wie ein geregeltes Tagesgeschäft. „Ich freue mich sehr, mit Wolfram Winter einen Kollegen zu gewinnen, dessen Kompetenz und Erfahrung außerordentlich geschätzt wird, und der uns dabei helfen wird, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich fortzuführen“, erklärt Prof. Dr. Stephan Heller, Eigentümer und CEO von Heller & Partner.

Das Unternehmen wurde vor 37 Jahren von Prof. Dr. Heller gegründet, und betreut heute über 100 Mandanten aus allen Wirtschaftszweigen. Dabei steht die Beratung und Intensivkommunikation im Fokus. Wolfram Winter soll die Bereiche Public Relations, Reputationskommunikation, New Business sowie Personalentwicklung verantworten, mit einem starken Fokus auf die Neukundengewinnung. Über seine neue Aufgabe sagt er: „Es ist Herausforderung und Ehre zugleich, gemeinsam mit Stephan Heller künftig zu agieren. Die Plattform heller & partner ist mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen exzellent für die digitalen Herausforderungen aufgestellt, und hat eine außergewöhnlich Beratungskompetenz, die ich jetzt erweitern darf.“