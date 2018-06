Seehofer kommt zum Einzelinterview zu "Maischberger"

© Henning Schacht

Ursprünglich hatte die Redaktion von "Maischberger" für die kommende Sendung am heutigen Mittwoch neben Horst Seehofer auch noch andere Gäste angekündigt. Daraus wird aber nix: Maischberger und Seehofer führen ein Einzelgespräch.



27.06.2018 - 13:05 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2018 - 13:05 Uhr

Einzelinterviews sind in den Talkshows von ARD und ZDF eine Ausnahme. Angela Merkel kam nun schon mehrmals alleine zu "Anne Will", nun kommt auch Horst Seehofer in die Ehre eines Einzelgesprächs. Er stellt sich am heutigen Mittwoch ab 22:45 Uhr den Fragen von Sandra Maischberger. Noch am Dienstag hatte die "Maischberger"-Redaktion auch noch andere Gäste in Aussicht gestellt, davon sieht man nun aber ab. Seehofer bekommt die ganz große Bühne für sich alleine.

Unter dem Titel "Schicksalstage für die Regierung: Was plant Horst Seehofer?" wird es dann um den umstrittenen "Masterplan" des Innenministers gehen, den derzeit nur wenige Leute kennen. Seit Tagen setzt Seehofer Bundeskanzlerin Merkel damit in der Asyl-Diskussion unter Druck. Die Medien spekulieren wild über einen möglichen Bruch der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Seehofer könnte seinen Auftritt bei "Maischberger" nun dazu nutzen, um den Streit zu beenden oder endgültig eskalieren zu lassen.

